Khánh Hòa ra công điện khẩn chủ động ứng phó mưa bão

Công điện dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 12 giờ qua, trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Khánh Hòa và Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh này.

Nhiều tuyến đường tại Nha Trang bị ngập nhẹ sau trận mưa lớn

Chủ tịch UBND Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân, lưu ý các khu dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản…

Tổ chức hướng dẫn di chuyển, gia cố lồng, bè, bảo đảm an toàn nhằm hạn chế thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn người dân và phương tiện đi lại, du lịch tự phát, đánh bắt thủy sản trên sông, suối, ao, hồ; quản lý trẻ em trong những ngày mưa lũ để đảm bảo an toàn; vận động người dân vùng ngập chủ động kê cao tài sản, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại.

Đường Trần Phú khu vực Hòn Chồng bị ngập cục bộ

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ngoài ra, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chức năng tùy theo lĩnh vực của mình triển khai việc chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách ở đất liền, các đảo, chuẩn bị sẵn sàng các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân; đảm bảo an toàn giao thông, điện, cây xanh, công trình thi công, hồ thủy lợi, hồ thủy điện, thông tin…

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi đến các đơn vị giáo dục trong tỉnh, theo dõi sát tình hình diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp; tuyệt đối không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn.

Các phương tiện, tàu thuyền chủ động phòng tránh bão

Chủ động tổ chức công tác phòng, chống thiên tai; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, tài liệu, sách vở và đồ dùng học tập. Tổ chức trực 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, khu vực Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các địa phương như Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh.

CÔNG NHÂN