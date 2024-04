Sở Công thương tỉnh Long An kỷ niệm 16 năm ngày thành lập và công bố logo

Sáng 5-4, Sở Công thương tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 16 năm ngày thành lập sở, đồng thời công bố logo của sở.

Tham dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An Trương Văn Nọ; nguyên lãnh đạo Sở Công thương tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Sở Công thương tỉnh Long An thành lập ngày 7-4-2008 trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Công nghiệp và Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Long An theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 31-3-2008 của UBND tỉnh Long An.

Logo Sở Công thương tỉnh Long An

Qua 16 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Sở Công thương tỉnh Long An có 4 lần điều chỉnh số lượng phòng, đơn vị trực thuộc để phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An nhấn mạnh, từ khi thành lập đến nay, sở nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh và Bộ Công thương, sự phối hợp nhiệt tình của các sở, ban ngành tỉnh, địa phương và sự đồng thuận của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân. Nhờ đó, Sở Công thương tỉnh Long An đã vượt qua khó khăn, thách thức, vững vàng hơn trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Sở Công thương tỉnh Long An công bố logo của sở.

ĐĂNG NGUYÊN