Sơ kết thí điểm thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao: Mỗi ha lúa tăng lợi nhuận ròng từ 1,3 - 6,2 triệu đồng

Nông dân trồng lúa ở HTX Thuận Tiến bội thu

Đề án 1 triệu ha thực hiện tại 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Trước khi thực hiện rộng rãi, Bộ NN-PTNT quyết định thực hiện các cánh đồng thí điểm ở 5 địa phương gồm Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang và Đồng Tháp. Trong đó, Cần Thơ là địa phương xuống giống đầu tiên tại vụ Hè Thu (đầu tháng 4-2024) với diện tích 50ha tại HTX Tiến Thuận (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh).

Nông dân huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ vui mừng khi trồng lúa thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa bội thu

Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã biểu dương HTX và nông dân đã cần cù, sáng tạo, thực hiện xuất sắc các tiêu chí của Đề án. Mô hình đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Đề án 1 triệu ha. Đó là sử dụng giống xác nhận (Viện Lúa ĐBSCL cung cấp) với liều lượng 60kg/ha, sạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ (AWD), bón phân theo vùng chuyên biệt (SSNM), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, thu gom rơm ra khỏi đồng làm nấm rơm hoặc làm phân bón hữu cơ.

“Kết quả mô hình là nền tảng, cơ sở để ngành nông nghiệp Cần Thơ nhân rộng đến toàn bộ các vùng tham gia thực hiện Đề án 1 triệu ha như đã cam kết…”, ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết.

TS Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) cho biết, việc giảm lượng lúa giống còn 60kg/ha tương đương giảm được chi phí về giống 1,2 triệu đồng/ha, phân bón giảm 0,7 triệu đồng/ha; năng suất đạt từ 6,3-6,5 tấn/ha, trong khi cách thức sạ lan và sạ hàng không vùi phân chỉ đạt từ 5,8-6,1 tấn/ha (năng suất thực tế của ruộng mô hình còn cao hơn nữa nhờ tránh tổn thất do đổ ngã). Về hiệu quả kinh tế, lúa thực hiện đề án tăng lợi nhuận ròng từ 1,3 - 6,2 triệu đồng/ha. Còn về giảm phát thải khí nhà kính, mô hình giảm từ 2-6 tấn CO 2 /ha so với ruộng đối chứng…

Ông Cao Đức Phát – Chủ tịch HĐQT IRRI, nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết, Đề án 1 triệu ha đề ra mục tiêu hướng tới năm 2030 vùng ĐBSCL có 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao phát thải thấp. Với kết quả thực hiện thí điểm hôm nay, kỳ vọng mô hình được lan tỏa ra khắp vùng ĐBSCL, giúp nông dân có thu nhập và cuộc sống tốt hơn. Đồng thời thực hiện cam kết của Việt Nam với quốc tế trong giảm phát thải khí nhà kính, góp phần cùng với thế giới trong chống biến đổi khí hậu…

Tại lễ sơ kết đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng kinh tế mua bán lúa tươi sản phẩm cho 3 vụ liên tiếp (Hè Thu 2024, Thu Đông 2024 và Đông Xuân 2024-2025) giữa HTX Tiến Thuận và doanh nghiệp. Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận cho HTX và doanh nghiệp thu mua đã tham gia vào liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa tại mô hình; trao giấy chứng nhận liên kết với nông dân/HTX trong sản xuất và tiêu thụ lúa tại mô hình sản xuất lúa áp dụng Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng ĐBSCL.

VĨNH TƯỜNG