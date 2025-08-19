Sợi chỉ đỏ kết nối triệu trái tim Việt

Có khi nào bạn thấy ngực mình căng tràn tự hào, khi giữa rừng cờ đỏ sao vàng, hàng chục ngàn người cùng hát vang Quốc ca? Có khi nào bạn thấy niềm xúc động dâng trào, khi âm nhạc và trái tim cả dân tộc hòa chung một nhịp đập? Những ngày vừa qua, tại sân vận động Mỹ Đình, khoảnh khắc thiêng liêng ấy đã diễn ra. Một “concert quốc gia” đặc biệt - nơi giai điệu không chỉ cất lên từ sân khấu, mà còn vang vọng từ lòng tự hào, từ tình yêu Tổ quốc của hàng triệu người con đất Việt.