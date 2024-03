Sôi nổi các hoạt động trong Ngày hội Biên phòng toàn dân

Tối 2-3, tại xã Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân, nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2024).

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, qua nhiều năm tổ chức ngày hội, điều đáng quý nhất là được người dân tham gia, ủng hộ nhiệt tình, tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi.

Nghi thức khởi công xây dựng và sửa chữa nhà tình thương tại xã Thạnh An

Từ sáng 2-3, các hoạt động hưởng ứng ngày hội đã diễn ra sôi nổi như: Tuyên dương 35 chiến sĩ quân hàm xanh trẻ, giỏi, tiêu biểu; khai mạc hội trại “Tuổi trẻ giữ biển”; khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con xã Thạnh An; trồng 100 cây chuông vàng; khởi công xây dựng 2 căn nhà và sửa chữa 5 căn nhà trên địa bàn huyện Cần Giờ...



Đồng chí Trần Kim Yến thăm hỏi, tặng quà hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh An

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị huyện Cần Giờ, thị trấn Cần Thạnh và các xã của huyện tiếp tục quan tâm, tổ chức đưa ngày hội trở thành điểm nhấn thu hút người dân tham gia.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức chu đáo ngày hội trong các năm tiếp theo, mang đến niềm vui, phấn khởi cho người dân, để người dân thực sự là chủ nhân của ngày hội.

Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ

Năm 2023, Đảng ủy, UBND xã Thạnh An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng Thạnh An, phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng vững mạnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên phối hợp mở nhiều đợt tuyên truyền rộng rãi về nội dung ý nghĩa việc tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, với nhiều hình thức như: Hội thi, hội trại, tuyên truyền lưu động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kết nghĩa...

Chương trình Ngày hội Biên phòng toàn dân đã diễn ra các hoạt động: Trao bảng tượng trưng kinh phí, trao các hỗ trợ công trình nâng cấp công viên ấp Thạnh Hòa (xã Thạnh An); công trình ánh sáng vùng biên tại đê bao đồng muối Thiềng Liềng; công trình 1.000 lá cờ Tổ quốc; trao 111 suất học bổng; 22 phương tiện sinh kế; tặng 200 phần quà cho các lực lượng và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn... với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng tài trợ thông qua Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” số tiền 5 tỷ đồng cho chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Tổng kinh phí chăm lo nhân Ngày hội Biên phòng toàn dân là hơn 8,7 tỷ đồng.

THU HOÀI