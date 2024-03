Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Bộ đội Biên phòng phải duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước.

Sáng 1-3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 – 3-3-2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự Bộ đội Biên phòng tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cách đây 65 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Ngày 28-3-1959, tại buổi lễ thành lập lực lượng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP rất vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự; tại đây Người đã huấn thị: “Đoàn kết cảnh giác - liêm chính, kiệm cần - hoàn thành nhiệm vụ - khắc phục khó khăn - dũng cảm trước địch - vì nước quên thân - trung thành với Đảng - tận tụy với dân”. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của BĐBP, lực lượng vũ trang chuyên trách bảo vệ biên giới quốc gia; khẳng định bước trưởng thành, phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3-3 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng BĐBP.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, đây là dịp để một lần nữa khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP và vai trò to lớn của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ lực lượng BĐBP.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Chiến công hạng Nhì lên lá cờ Quyết chiến quyết thắng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tích xuất sắc, chiến công vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. BĐBP luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cả trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc và trong giai đoạn đất nước đổi mới.

BĐBP đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Tập trung xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động xây dựng các phương án tác chiến; đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kịp thời xử lý các tình huống; quản lý, bảo vệ tốt hệ thống đường biên cột mốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn chống phá của các thế lực thù địch.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

BĐBP đã tích cực, chủ động, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án về ma túy, mua bán người, vũ khí, vật liệu nổ, buôn lậu và gian lận thương mại; giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở khu vực biên giới... Công tác đối ngoại biên phòng được đẩy mạnh, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, BĐBP nói riêng với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới các nước láng giềng và chính quyền, nhân dân hai bên biên giới.

Thực hiện chức năng đội quân công tác, BĐBP đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở các xã, phường, thị trấn biên giới, biển, đảo; chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn biên giới; chủ động tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham quan trưng bày ảnh truyền thống BĐBP tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, bằng trách nhiệm và tấm lòng cao cả, BĐBP đã sáng tạo nhiều chương trình, phong trào, mô hình, cách làm hay như: Nâng bước em tới trường; Con nuôi đồn Biên phòng; Thầy giáo quân hàm xanh; Thầy thuốc quân hàm xanh; Cán bộ biên phòng tăng cường xã; Điểm sáng văn hóa vùng biên; Mái ấm cho người nghèo và chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; Xuân biên phòng ấm lòng dân bản...

Mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, luôn bám địa bàn, gần dân, hiểu dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào xây dựng cuộc sống mới, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới tin tưởng, đánh giá cao. “Mỗi hành động đẹp, việc làm tốt của người chiến sĩ biên phòng nơi biên giới, biển, đảo xa xôi đã góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, làm sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham quan trưng bày ảnh truyền thống Bộ đội Biên phòng tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, để quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia không chỉ có vai trò của lực lượng chuyên trách, mà còn có sức mạnh to lớn của nhân dân. Chính vì thế, Đảng, Nhà nước quyết định lấy ngày 3-3 hàng năm là Ngày Biên phòng toàn dân.

35 năm qua, Ngày Biên phòng toàn dân đã thực sự trở thành ngày hội toàn dân hướng về biên giới, hải đảo, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, để mỗi người dân phát huy lòng yêu nước, nâng cao ý thức cảnh giác, xác định trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc; tăng cường hơn sự đoàn kết hiệp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa BĐBP với nhân dân và các lực lượng; không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới; khẳng định vai trò của BĐBP trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ của địa phương trên địa bàn đóng quân.

“Thành công của Ngày Biên phòng toàn dân một lần nữa khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng, hợp lòng dân, phù hợp với thực tế đất nước, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nêu những thuận lợi và thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nói riêng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước.

Trên tinh thần đó, lực lượng BĐBP, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương biên giới tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; các điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia.

Cùng với đó là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về biên giới quốc gia và BĐBP. Nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, nhất là tình hình ngoại biên liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, chủ động có đối sách, biện pháp xử lý đúng, phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất là trên các địa bàn biên giới, biển, đảo.

Đồng thời, đẩy mạnh và tổ chức thật hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân trong cả nước, tạo nên phong trào sôi nổi, với các hoạt động thiết thực chăm lo cho BĐBP và đồng bào các dân tộc nơi biên giới, biển, đảo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các đại biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu lực lượng BĐBP nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo gắn với thực tế chiến đấu, công tác; chủ động ứng dụng thành tựu của khoa học - công nghệ trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hợp tác, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước. Quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống đồn, trạm biên phòng, cửa khẩu, công trình chiến đấu liên hoàn, khép kín, kiên cố, vững chắc, bảo đảm đủ khả năng quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và phòng thủ trong mọi tình huống.

TRẦN BÌNH