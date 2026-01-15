Sôi nổi Hội thi vẽ tranh Mừng Đảng - Mừng Xuân tại phường Bến Cát

Quang cảnh hội thi

Hội thi vẽ tranh Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2026 được phát động từ ngày 15-12-2025, thu hút 295 tác phẩm của học sinh các trường TH, THCS và THPT trên địa bàn phường tham gia.

Các tác phẩm dự thi thể hiện sinh động chủ đề “Sắc xuân Việt Nam”, nội dung ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu; vẽ đẹp mùa xuân, hình ảnh quê hương Bến Cát đổi mới, phát triển.

Những nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết cổ truyền như gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, hội hoa xuân, cùng tinh thần tri ân các thế hệ anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc cũng là chủ đề các em học sinh hướng đến.

Tác giả giới thiệu về tác phẩm hội họa của mình tại hội thi

Sau thời gian chấm chọn nghiêm túc, Ban tổ chức đã trao 155 giải thưởng cho các cá nhân và tập thể có tác phẩm xuất sắc.

Trong đó, giải Nhất toàn đoàn khối Tiểu học thuộc về Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn và giải Nhất toàn đoàn khối THCS thuộc về Trường THCS Mỹ Thạnh.

Ban tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể tại hội thi

Theo ông Phạm Tấn Lợi, Trưởng ban Giám khảo hội thi cho biết: “Các tác phẩm năm nay có chất lượng đồng đều, thể hiện sự sáng tạo, cảm xúc trong trẻo và góc nhìn tích cực của các em học sinh về Đảng, mùa xuân và quê hương. Hội thi không chỉ phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật mà còn góp phần giữ gìn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại”.

Các "họa sĩ nhí" vinh dự nhận khen thưởng

Hội thi là hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo không khí vui tươi đón xuân mới, chào mừng Đảng quang vinh, đồng thời thúc đẩy phong trào văn hóa - nghệ thuật trong học đường trên địa bàn phường Bến Cát.

TÂM TRANG