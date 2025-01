Sóng lớn khiến 1 ngư dân trên tàu cá rơi xuống biển mất tích, 3 người bị thương

Theo đó, khoảng 15 giờ, ngày 3-1, tàu cá QNg-97290 TS, công suất 520CV do ông Trần Văn Hương (sinh năm 1964, thôn Tân An, xã An Phú) làm thuyền trưởng, trên tàu có 8 thuyền viên, hành nghề lưới rê tại vùng biển Hoàng Sa.

Do thời tiết xấu, sóng biển lớn đánh mạnh vào tàu đã làm ông Lê Văn Tấn (sinh năm 1999, thôn Tân An, xã An Phú) là thuyền viên rơi xuống biển mất tích và 3 thuyền viên lao động khác bị thương do va đập trên tàu.

Tàu cá gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa

Tàu cá QNg-97290 TS đã phát thông báo kêu gọi các tàu cá đang hoạt động ở khu vực gần đó phối hợp tìm kiếm nạn nhân Tấn, nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Hiện tại, tàu cá Qng-97290 TS đang trên đường di chuyển về bờ, dự kiến 5 giờ sáng ngày 6-1 sẽ về đến đất liền.

Đại diện UBND xã An Phú đã đến nhà chủ tàu cá bị nạn và gia đình các nạn nhân bị nạn thăm hỏi, động viên.

NGUYỄN TRANG