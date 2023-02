Startup Kardia Labs đưa giải pháp Kyokai kết nối sản phẩm vật lý với thế giới số

“Chúng tôi tin rằng trong một thập kỷ sắp tới,chúng ta sẽ sống trong một thế giới hội tụ của cả thế giới thực và thế giới số (online-offline convergence), có nghĩa là tất cả những sản phẩm- hoạt động hay địa danh-vị trí trên thế giới thực sẽ được liên kết trực tiếp và duy nhất với một định danh trên thế giới số. Kết quả là sẽ một nhu cầu cấp thiết để lưu chuyển nguồn thông tin này để đi từ thế giới thực vào thế giới số và Kyokai là giải pháp công nghệ thực hiện nhiệm vụ này: gắn kết thế giới thực và ảo lại với nhau”, ông Huy Nguyễn, đồng sáng lập Kardia Labs, CEO KardiaChain cho biết.

Kyokai, trong tiếng Nhật có nghĩa là Beyond the Boundaries, là một giải pháp toàn diện (e2e solution) giúp định danh và số hóa nhằm đưa các sản phẩm vật lý trong thế giới thực lên thế giới số. Giải pháp công nghệ Kyokai gồm hai phần: Hạ tầng kết nối với thế giới online và chíp vật lý NFC gắn vào sản phẩm.

Cụ thể, khi một chip NFC+ (là NFC thông minh thế hệ mới nhất có hỗ trợ mã hoá thông tin) được gắn vào sản phẩm vật lý, NFC+ chip này sẽ kết nối với app (ứng dụng riêng) giúp sản phẩm có thể tự định danh được nó trên app, để từ đó nhà sản xuất, đơn vị kinh doanh- khai thác có thể lưu trữ và quản lý được sản phẩm đã được số hoá một cách khoa học nhất.

Theo cách này, sản phẩm vật lý đã được tạo ra một phiên bản số hoá duy nhất, tức NFT (Non Fungible Token), được kết nối 1-1 với sản phẩm vật lý và lưu trữ trên blockchain để tạo ra tính minh bạch và độc bản.

Ông Trí Phạm, Chủ tịch KardiaChain chia sẻ: “Giải pháp công nghệ Kyokai là hệ sinh thái hoàn chỉnh end-to-end để các nhà sản xuất có thể định danh được các sản phẩm vật lý của họ lên online (trực tuyến) hoặc trên thế giới số; quản lý thông tin và là cầu nối cả ba phía: nhà sản xuất, sản phẩm và người tiêu dùng. Xa hơn, Kyokai góp phần định hướng cho các nhà sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ, mở ra hướng phát triển mới cho sản phẩm, từ đó tăng giá trị của sản phẩm”.

Công nghệ này có khả năng sẽ khuếch tán thông tin của sản phẩm vật lý từ thị trường truyền thống sang thị trường số; từ đó người tiêu thụ cũng như những người có nhu cầu mua sản phẩm được tiếp cận thông tin sản phẩm một cách chi tiết, minh bạch và nhanh nhất có thể. Từ tính năng hữu ích này, giải pháp công nghệ Kyokai giúp giá trị của sản phẩm gia tăng rất nhiều lần, đặc biệt là những sản phẩm limited edition (phiên bản có giới hạn).

Một ví dụ thực tế trên thế giới đã thấy là RTFKT của Nike ra mắt giày thể thao web3 bằng cách gắn chip NFC để kết nối NFC-NFT, sự kiện này đã gây chấn động thế giới khi Nike thu về 185.65 triệu USD doanh thu từ việc bán NFT. Tại Việt Nam, nhà thiết kế Lê Thanh Hoà đã sử dụng công nghệ này cho show diễn độc đáo kết hợp cùng Ortho-nền tảng thời trang kỹ thuật số trên Metaverse.

“Việt Nam là một đất nước sản xuất rất nhiều sản phẩm độc đáo mang đậm giá trị văn hóa, như các sản phẩm làng nghề, hay các sản phẩm thủ công mỹ nghệ…. và giải pháp công nghệ Kyokai được kỳ vọng sẽ tạo ra lực đẩy, giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm Việt và công nghiệp sản xuất của nước nhà. Khi ứng dụng, Kyokai sẽ mang sản phẩm Việt Nam ra toàn thế giới thông qua thế giới số cùng NFT, nâng tầm và khẳng định giá trị của sản phẩm Việt. Đây là một giải pháp công nghệ e2e đầu tiên tại Việt Nam, là sẽ là 1 phần quan trọng trong chiến lược toàn cầu hoá sản phẩm của các đơn vị ứng dụng.”, ông Trí Phạm cho biết thêm.

Phía đơn vị phát triển Kyokai cho biết, để ứng dụng giải pháp công nghệ này vào sản phẩm sẽ đòi hỏi một số yêu cầu nhất định về thiết kế của sản phẩm, và giải pháp công nghệ Kyokai sẽ phát huy được tính năng cao nhất khi được ứng dụng có tính chất sử dụng lâu dài. Giải pháp e2e này bao gồm những nền tảng để người tiêu dùng có thể trao đổi các sản phẩm với nhau cả trên online và offline, như với Kardiachain (hạ tầng blockchain), Raramuri (ứng dụng chạy bộ metaverse), Ortho (digital fashion)…

Được biết hiện chip NFT+ của đơn vị cung cấp giải pháp pháp công nghệ Kyokai giao động 10c đến 10 USD/chip. Chi phí quản lý khoảng 100.000 đồng/1 sản phẩm. Tùy từng ứng dụng sẽ có chip tương thích với độ bền theo cùng sản phẩm. KardiaChain đã có sẵn hệ sinh thái và hoàn toàn đầy đủ các chức năng để hỗ trợ cho công nghệ khi ra mắt thị trường. So với thế giới, công nghệ này của công ty được hưởng ưu thế từ hệ sinh thái KardiaChain đã có sẵn (do làm chủ công nghệ) và phí giao dịch trên blockchain rẻ hơn rất nhiều so với các hệ sinh thái khác.