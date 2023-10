Steve Vai đến Việt Nam; Phương Ly, Lyly, Obito ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

* Huyền thoại guitar Steve Vai tới Việt Nam

Đánh dấu cột mốc 45 năm sự nghiệp và quảng bá album Inviolate, huyền thoại guitar thế giới, chủ nhân 3 tượng vàng Grammy - Steve Vai sẽ chính thức mang Inviolate World Tour đến Việt Nam vào ngày 19-10 tới đây. Ngay từ khi được công bố, đêm nhạc đã tạo nên cơn sốt với những người hâm mộ trong nước.

Trong 2 năm qua, Steve Vai đã phát hành một album phòng thu Inviolate và một đĩa nhạc mang tên Vai/Gash mà ông đã cất giữ trong kho lưu trữ suốt ba thập kỷ. Cùng với đó, ông thực hiện chuyến lưu diễn Inviolate World Tour cùng ban nhạc tới các địa điểm trên toàn cầu và Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) sẽ là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình tới Đông Nam Á. Đây cũng là lần đầu tiên ông đến biểu diễn tại Việt Nam. Sau TPHCM, ông sẽ mang tour diễn đến với Thái Lan, Singapore và Indonesia.

Là một nghệ sĩ guitar, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc mang tính biểu tượng trên toàn cầu, Steve Vai được biết đến với kiến thức chuyên môn rất cao về guitar. Ông là người đầu tiên nghĩ ra việc thực hiện thiết kế đàn guitar điện 7 dây để chơi nhạc rock, đã đặt làm riêng cho mình cây guitar điện 7 dây đầu tiên (năm 1987) tạo ra những hiệu ứng lan truyền trong giới chơi nhạc.

* LyLy sẽ ra mắt E.P đầu tay

LyLy vừa ra mắt E.P (đĩa nhạc mở rộng) đầu tay trong sự nghiệp có tên gọi LoveLy vào tối 10-10 tới đây.

Bật mí về E.P LoveLy (dễ thương), LyLy mong muốn mang đến khán giả nguồn năng lượng nhẹ nhàng, tích cực và cả sự đáng yêu. Bên cạnh đó, E.P đầu tay của cô cũng hy vọng mang đến sự đồng điệu trong cảm xúc của khán giả và chữa lành những tâm hồn đang bị tổn thương.

5 bài hát trong E.P LoveLy là 5 cung bậc cảm xúc khác nhau. E.P sẽ ra mắt vào 20 giờ tối 10-10.

Thời gian qua, LyLy cũng gây chú ý khi là nữ nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia show truyền hình Trung Quốc The Next Stage. Dù chỉ dừng chân ở top 10 nhưng đây vẫn là trải nghiệm tuyệt vời của nữ ca sĩ.

* Obito úp mở album Đánh đổi có tới 20 bài

Sau thời gian dài khá im ắng trên thị trường âm nhạc, nam rapper trẻ Obito thông báo phát hành album đầu tay Đánh đổi vào ngày 10-10 tới, với 20 ca khúc.

Obito sinh năm 2001, là rapper trẻ được biết đến nhiều qua bản hit Simple love ra mắt năm 2019. Ngoài ra, anh có một số sản phẩm được khán giả trẻ yêu thích như Lost, When you look at me, Soju love… Anh cũng ghi dấu ấn tại chương trình Rap Việt mùa 2 khi là một trong những thành viên nổi bật ở team rapper Binz.

Trên trang cá nhân của mình, Obito đăng tải hình ảnh đầu tiên về album lần này, hé lộ một phần nội dung sẽ sâu sắc hơn, ẩn dụ cho nhiều câu chuyện về cuộc đời anh.

* Phương Ly ra mắt ca khúc mới

Ca sĩ Phương Ly chính thức trở lại đường đua V-pop với ca khúc mới Anh là ngoại lệ của em. Đây là ca khúc mở đường cho dự án album đầu tay trong sự nghiệp của cô mang tên Bông hoa nhỏ.

Trong những sản phẩm trước đó, khán giả luôn nhìn thấy hình ảnh một Phương Ly mộng mơ và tận hưởng cảm giác “dạo chơi” cùng âm nhạc. Lần này trở lại, Phương Ly truyền tải nét cá tính, ấn tượng hơn nhưng vẫn giữ sự trẻ trung, tươi mới với sự đồng hành của Wokeup - nhà sản xuất âm nhạc tài năng của team Andree Right Hand từ Rap Việt mùa 3.

Bài hát cũng phản ánh rõ nét nhất nguồn năng lượng sôi nổi và nhiệt huyết của Phương Ly đối với nghề trong thời điểm hiện tại. Đây không chỉ là một sản phẩm riêng lẻ mà còn là ca khúc mở đường cho dự án album dài hơi.

Với những sự thay đổi tích cực cùng khả năng “tạo hit”, ca khúc mới và album Bông hoa nhỏ của Phương Ly sẽ là một trong những dự án âm nhạc đáng mong chờ cuối 2023.

* Người đẹp Miss Grand International 2023 say đắm áo dài

Trong những ngày đầu khởi động Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế), dàn người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đã cùng nhau khoác lên những chiếc áo dài đủ màu sắc của NTK Ngô Nhật Huy khi có mặt tại Thủ đô Hà Nội.

Các hoa hậu mặc áo dài mỗi người mỗi vẻ, duyên dáng, nền nã. Họ đã tham quan các di tích lịch sử như Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Miss Grand Venezuela cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi vinh dự khoác lên mình áo dài. Tôi rất hạnh phúc khi đứng đây, tìm hiểu văn hóa của nước bạn và được diện bộ trang phục tuyệt đẹp này”.

Miss Grand Singapore bày tỏ: “Khi mặc áo dài, tôi cảm thấy mình thật xinh đẹp và nữ tính. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi trang phục dân tộc của các bạn vừa mang tính lịch sử nhưng lại vô cùng phù hợp thời hiện đại. Tôi yêu áo dài rất nhiều!".

Miss Grand Australia chia sẻ, cô cảm thấy áo dài rất thoải mái và khi diện tà áo dài cô thấy mình thật thanh tao.

* Bùi Thị Thanh Thủy thắng cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Trải qua 2 vòng bình chọn, cuộc thi Online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 đã tìm ra người chiến thắng là thí sinh Bùi Thị Thanh Thủy (Phú Yên).

Với thông điệp “Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường”, cô chinh phục khán giả và nhận về lượt tương tác cao trên các nền tảng mạng xã hội bình chọn.

Với chiến thắng này, Thanh Thủy được đặc cách vào thẳng top 60 và có những đặc quyền ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Thanh Thủy từng lọt top 15 Miss Grand Việt Nam 2023, được vinh danh Miss Tài năng ở cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020, Người đẹp Tài năng ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TPHCM.

Vòng sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sẽ diễn ra ngày 7 và 8 tại TPHCM. Vòng bán kết, vhung kết diễn ra từ 1-11 đến 23-12.