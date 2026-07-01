Sức mạnh đi lên của thành phố mang tên Bác

Kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc hội ban hành nghị quyết đổi tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) là dịp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM nhìn lại hành trình chung sức, đồng lòng phấn đấu xây dựng thành phố với niềm tự hào, vinh dự là thành phố mang tên Người.

Bản lĩnh vượt khó

Trong hành trình phát triển, TPHCM luôn thể hiện sự kiên cường, năng động, sáng tạo, luôn vì cả nước, cùng cả nước.

Người dân xem pháo hoa tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Trước những thử thách cam go sau ngày đất nước thống nhất, khi đất nước bị bao vây, cấm vận; thiếu gạo, thiếu nguyên liệu sản xuất; phải ứng phó với chiến tranh biên giới ở hai đầu đất nước; cơ chế quan liêu bao cấp không còn phù hợp, TPHCM đã thể hiện bản lĩnh vượt khó, có những kiến giải thành công từ thực tiễn cuộc sống. Phải tự cứu lấy mình là tinh thần, cũng là mệnh lệnh của đời sống lúc bấy giờ. Lãnh đạo thành phố đã khơi dậy sức dân, mở những điểm đột phá, thử nghiệm đổi mới cơ chế, chính sách kinh tế, tạo ra các phong trào, các cuộc vận động sâu rộng với khí thế tiến công, làm nên bước chuyển mới. Từ thực tế cùng sự tìm tòi ấy đã trở thành tiền đề góp phần hình thành đường lối đổi mới của Đảng, đồng thời là cơ sở cho sự ra đời các đạo luật thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khi có đường lối đổi mới, TPHCM tiếp tục tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; huy động được nguồn lực xã hội, duy trì tốc độ phát triển cao trong nhiều năm. Nhiều mô hình trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng; xây dựng các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung, công viên phần mềm, khu công nghệ cao đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp tích cực vào tăng năng suất lao động, chuyển đổi số, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Thành phố nơi Người ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911, có 30 năm đi trước về sau trong hai cuộc kháng chiến, có nửa thế kỷ vươn mình với vai trò đầu tàu kinh tế đưa đất nước đi lên. Hướng về kỷ nguyên mới, với tầm vóc mới, sứ mệnh mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ viết tiếp những trang phát triển mới, tiếp tục làm rạng rỡ thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu trong niềm tin của cả nước.

Diện mạo đô thị TPHCM ngày càng khởi sắc với các khu đô thị mới, các tuyến đường lớn, cầu, hầm qua sông Sài Gòn; các tuyến đường sắt đô thị được quy hoạch và tuyến số metro 1 đã vận hành. Việc chỉnh trang đô thị gắn với cải tạo môi trường, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch ở Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, Tân Hóa - Lò Gốm... góp phần làm thay đổi bộ mặt thành phố. TPHCM cũng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực; là địa bàn chiến lược luôn giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Nhờ chung sức, đồng lòng, người dân thành phố cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước, xây dựng một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Đó là cốt cách rất riêng của TPHCM. Các phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Công tác an sinh xã hội đạt kết quả ấn tượng từ các chính sách của nhà nước cùng tinh thần đùm bọc, sẻ chia của người dân, đặc biệt được thể hiện rõ trong thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát.

Sức mạnh lòng dân

Thành tựu đạt được trong 50 năm qua trên tất cả lĩnh vực khẳng định sức mạnh đi lên của một thành phố trẻ. Đó là sức mạnh của lòng dân, là nguồn lực nội sinh, là nét đẹp văn hóa và con người thành phố mang tên Bác. Nguồn sức mạnh ấy tiếp tục được nhân lên khi Đảng bộ TPHCM chủ trương xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, lan tỏa trong đời sống.

Từ ngày 1-7-2025, với sự hợp nhất cùng tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn. Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới xác định yêu cầu tập trung hoàn thiện thể chế để TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI, khẳng định vai trò đi trước, làm mẫu, làm đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng cao, nhanh và bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, thành phố khẩn trương đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, triển khai những dự án lớn, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế; có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong tốp 100 thành phố toàn cầu đáng sống vào năm 2030.

PHẠM PHƯƠNG THẢO