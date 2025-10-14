Sun Group lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á

Sun Group vừa được vinh danh Tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á 2025 lần thứ 4 tại Lễ trao giải World Travel Awards (WTA) châu Á – Thái Bình Dương năm 2025 diễn ra tối 13-10 tại Hong Kong. WTA là giải thưởng danh giá, được mệnh danh “Oscar của ngành du lịch thế giới”.

Cùng với giải thưởng dành cho Sun Group, Thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng Sun Hospitality Group của tập đoàn cũng nhận danh hiệu Nhà phát triển Du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á lần thứ 4 liên tiếp.

21 giải thưởng khác cũng đã được trao cho khách sạn, điểm đến, khu du lịch của Sun Group trên cả nước, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của tập đoàn này, trong ngành du lịch Việt Nam và khu vực.

Cụ thể, tại Hà Nội, khách sạn Capella Hanoi được trao tặng danh hiệu Khách sạn boutique sang trọng hàng đầu châu Á 2025 lần thứ 4 liên tiếp.

Capella Hanoi lần thứ 4 được trao tặng danh hiệu Khách sạn boutique sang trọng hàng đầu châu Á

Tại Đà Nẵng, Khu du lịch Sun World Ba Na Hills một lần nữa được vinh danh Khu du lịch chủ đề hàng đầu châu Á lần thứ 6 liên tiếp, kể từ năm 2020, khẳng định sức hấp dẫn và đẳng cấp khó vượt qua của “xứ sở thần tiên” trên đỉnh Bà Nà.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort cũng “ẵm” hai giải thưởng quan trọng: Biệt thự khách sạn sang trọng hàng đầu châu Á 2025 và Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á 2025. Cùng với đó, khu nghỉ dưỡng trên đỉnh Bà Nà- Mercure Danang French Village Bana Hills cũng được vinh danh là Khu nghỉ dưỡng theo chủ đề hàng đầu châu Á 2025 lần thứ 4.

Khu du lịch Sun World Ba Na Hills một lần nữa được vinh danh Khu du lịch chủ đề hàng đầu châu Á

Tại Phú Quốc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort mang về cho Sun Group 2 giải thưởng lớn: Khu nghỉ dưỡng & spa sang trọng hàng đầu châu Á 2025, Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng hàng đầu châu Á 2025. Đây cũng là giải thưởng mà WTA trao cho JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa trong nhiều mùa giải từ năm 2020 đến nay.

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay cũng tiếp tục giành 2 giải thưởng: Khu nghỉ dưỡng biển dành cho gia đình hàng đầu châu Á 2025 và Khu nghỉ dưỡng biệt thự hàng đầu châu Á 2025. Đây không phải kết quả bất ngờ, bởi khu nghỉ dưỡng bên bãi Kem đã là chủ nhân của 2 giải thưởng danh giá này liên tục trong 03 năm trước đó (2021, 2023, 2024).

Trong những lĩnh vực hàng không, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của Sun Group cũng lần thứ hai nhận giải thưởng Sân bay khu vực hàng đầu châu Á 2025.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn của Sun Group lần thứ hai nhận giải thưởng Sân bay khu vực hàng đầu châu Á

Việc hàng loạt thương hiệu do Sun Group kiến tạo được vinh danh tại WTA cho thấy hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hàng không do Sun Group tạo ra không chỉ chinh phục du khách mà còn được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao về tính sáng tạo, chất lượng dịch vụ và bản sắc kiến trúc.

Đồng thời đây cũng là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Sun Group trong hành trình “làm đẹp những vùng đất”, mang tới những công trình, sản phẩm du lịch chất lượng, đẳng cấp, khác biệt, góp phần đưa du lịch Việt Nam vươn tầm thế giới.

Ở phạm vi trong nước, World Travel Awards khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2025 cũng vinh danh nhiều thương hiệu khách sạn – khu nghỉ dưỡng cao cấp của Sun Group. Theo đó, khách sạn boutique hàng đầu Việt Nam 2025 tiếp tục thuộc về Capella Hanoi; Khách sạn thiết kế hàng đầu Việt Nam 2025 thuộc về Hotel de la Coupole – Mgallery; Khu nghỉ dưỡng phong cách hàng đầu Việt Nam 2025 được trao cho La Festa Phu Quoc, Curio Collection by Hilton; Khách sạn ven sông hàng đầu Việt Nam 2025 được trao cho Novotel Danang Premier Han River; Công viên nước hàng đầu Việt Nam 2025 thuộc về Aquatopia Water Park.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort nhận 2 giải thưởng lớn: Khu nghỉ dưỡng & spa sang trọng hàng đầu châu Á 2025, Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng hàng đầu châu Á 2025

Chia sẻ với truyền thông, ông Graham E. Cooke – Chủ tịch World Travel Awards nhận định: “Tôi thực sự ấn tượng và thán phục những nỗ lực và sáng tạo vượt bậc của Sun Group. Những công trình, sản phẩm độc đáo và ấn tượng mà Tập đoàn này đã và đang đầu tư, xây dựng không chỉ góp phần mang đến hệ sinh thái du lịch đẳng cấp vượt trội, những trải nghiệm độc nhất vô nhị cho du khách đến Việt Nam, mà còn đem lại những giá trị tốt đẹp cho đất nước và cộng đồng du lịch trên toàn thế giới. Điều này đã khẳng định tầm nhìn chiến lược cũng như đẳng cấp của họ trong lĩnh vực du lịch ở phạm vi khu vực và thế giới”.

Trở về Việt Nam từ Ukraine từ năm 2007, Tập đoàn Sun Group đã có hành trình 18 năm “làm đẹp những vùng đất” đầy ấn tượng, bằng việc kiến tạo những công trình du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí chất lượng, đẳng cấp, khác biệt, khắp các điểm đến từ Sa Pa (Lào Cai), Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Phú Quốc, Ninh Bình, Hải Phòng cho đến Tây Ninh. Những cống hiến, đóng góp của Sun Group trong thời gian qua không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng đất, nâng cao vị thế đất nước Việt Nam, mà còn góp phần mang đến bức tranh du lịch đa sắc màu, những công trình, sản phẩm du lịch độc nhất vô nhị cho du lịch Việt Nam.

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay cũng tiếp tục giành 2 giải thưởng lớn cho Sun Group

Không dừng lại ở những thành quả đã đạt được, Sun Group mới đây đã dấn thân đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng, hàng không và giáo dục - đào tạo, y tế.

Nhằm hoàn thiện hệ sinh thái Sun Group, mang đến những trải nghiệm đẳng cấp hoàn chỉnh từ bầu trời tới mặt đất, Sun Group đã ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, kết nối đảo thiên đường Phú Quốc với các điểm đến trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực đào tạo, Tập đoàn này cũng đang phát triển nhiều dự án nhằm nâng cao chất lượng nhân sự ngành du lịch và hàng không, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đó là hai học viện: Học Viện Hàng Không Mặt trời - Sun Aviation Academy (SAA) và Học Viện Du lịch Mặt trời - Sun Tourism Academy (STA), với sự hợp tác của hai đối tác CAE – Tập đoàn hàng đầu thế giới về đào tạo Hàng không của Canada và EHL - Tập đoàn giáo dục số một thế giới về đào tạo Quản trị khách sạn và dịch vụ của Thụy Sĩ.

Sun Group cũng đang đầu tư vào lĩnh vực du lịch y tế cao cấp với các cơ sở Bệnh viện quốc tế Mặt trời tại Hà Nội, Phú Quốc và tới đây là tại Ninh Bình, Đà Nẵng.