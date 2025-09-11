Syngenta Việt Nam vào “Danh sách nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025”

Syngenta Việt Nam vừa được vinh danh trong “Danh sách nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2025” - Best Workplaces in Asia™ 2025 List. Đây là chứng nhận được công bố bởi tổ chức uy tín toàn cầu về văn hóa nơi làm việc Great Place To Work®.

Chứng nhận Best Workplaces in Asia™ được trao dựa trên khảo sát của hơn 3,2 triệu nhân viên tại Châu Á và Trung Đông về những yếu tố tạo nên môi trường làm việc lý tưởng. Kết quả khảo sát đại diện cho trải nghiệm công việc của hơn 7,5 triệu nhân viên trên toàn khu vực.

Để được chứng nhận trong danh sách này, các doanh nghiệp phải đạt danh hiệu quốc gia “Nơi Làm Việc Tốt Nhất™” do Great Place To Work® công bố, đồng thời vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe về chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và tác động tích cực tới cộng đồng nhân viên.

Được biết trước đây, Syngenta đã liên tục được tổ chức này vinh danh tại Việt Nam và khu vực với loạt giải thưởng uy tín: Chứng nhận Nơi làm việc tuyệt vời tại Việt Nam trong 3 năm liên tục; Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam và Châu Á 2024; Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 – Top 3 nhóm các công ty có từ 100 đến dưới 1.000 nhân viên.

THANH NGỌC