Tài khoản giao thông ETC có thể thanh toán nhiều loại dịch vụ khác

Theo quyết định này, các dịch vụ trung gian thanh toán gồm dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ và chi hộ. Đây là điều kiện để tài khoản giao thông ETC được sử dụng để thanh toán phí không dừng, bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, xăng dầu… cũng như một số dịch vụ khác theo quy định.

Đại diện VETC cho biết, việc đầu tư, hoàn thiện các điều kiện theo giấy phép cũng giúp tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với giao dịch, số dư tài khoản ETC.

Bên cạnh tuân thủ quy định chuyên ngành của Bộ GTVT về hoạt động thu phí không dừng, VETC còn phải tuân thủ thêm các quy định giám sát của Ngân hàng Nhà nước về trung gian thanh toán, tăng cường tính công khai minh bạch tài khoản ETC, nâng cấp hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật…

VETC cũng cho biết, việc khai thác hiệu quả hạ tầng ETC đã có để triển khai dịch vụ trung gian thanh toán được thực hiện theo chủ trương xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia, theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác hiệu quả hạ tầng đã có để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp.