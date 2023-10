Tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát.

Ngày 5-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" liên quan đến ông Nguyễn Hồng Khanh, cựu Bí thư Thị ủy Bến Cát, đồng thời tạm đình chỉ điều tra với các bị can trong vụ án này do đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa có kết quả giám định.

Tháng 8-2023, cơ quan điều tra cũng đã trả tự do cho ông Nguyễn Huy Hùng (cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV) và ông Nguyễn Quang Lộc (từng là cấp dưới của ông Hùng) do hết thời hạn tạm giam. Hai người này này bị bắt từ ngày 25-5-2018 và bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và đến ngày 28-5-2020, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên các bị cáo Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Quang Lộc lần lượt là 12 năm và 11 năm tù.

Riêng ông Nguyễn Hồng Khanh bị tuyên 10 năm tù vì có vai trò “đồng phạm”, “giúp sức” cho các cán bộ ngân hàng vi phạm. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử án sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo đều kêu oan và kháng cáo.

Năm 2021, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm và cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên đã quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ cho cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.