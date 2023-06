Tạm giữ 18 bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế... để điều tra hành vi trục lợi bảo hiểm

Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chuyển, liên quan tới đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng có hành vi "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".