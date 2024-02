Tạm giữ đối tượng lái xe tông gãy chân cảnh sát giao thông

Ngày 12-2, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Công an huyện Lạc Thủy đang tạm giữ Ngô Văn Ngọc Duy do không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, tông gãy chân cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Ngô Văn Ngọc Duy và hiện trường vụ va chạm giao thông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 11-2, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Lạc Thủy trong quá trình thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km77+100 Quốc lộ 21A thuộc địa phận thôn Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, thì phát hiện xe máy do Ngô Văn Ngọc Duy điều khiển, chở Nguyễn Hữu Dư lưu thông từ xã Phú Thành về xã Phú Nghĩa, tiếng pô xe nổ to.

Tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng. Tuy nhiên, Ngô Văn Ngọc Duy không chấp hành, tăng ga điều khiển xe với tốc độ cao, lách qua phần đường bên trái đâm vào đồng chí Đại úy Nguyễn Việt Thắng (cán bộ Tổ tuần tra kiểm soát giao thông).

Theo cơ quan công an, mặc dù đã chủ động cảnh giác, tuy nhiên, do tình huống bất ngờ, khoảng cách gần nên đồng chí Nguyễn Việt Thắng không kịp tránh. Hậu quả, Đại úy Nguyễn Việt Thắng bị gãy chân phải, đối tượng Nguyễn Hữu Dư bị gãy chân phải, xe máy của đối tượng bị hư hỏng nhẹ.

Ngay sau đó, qua kiểm tra nồng độ cồn, Ngô Văn Ngọc Duy vi phạm ở mức 91mg/100ml; Nguyễn Hữu Dư (ngồi phía sau) có kết quả nồng độ cồn 117mg/100ml.

Hiện, cơ quan công an đang làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG