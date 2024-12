Tạm giữ hình sự đối tượng đánh dã man tài xế xe tải ở Bình Phước

Thông tin từ Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, tối 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Hoàng Anh (35 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) – đối tượng leo lên xe tải đánh tài xế khi đang dừng đèn đỏ, gây bức xúc dư luận 2 ngày vừa qua - để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Công an TP Đồng Xoài lấy lời khai Bùi Văn Hoàng Anh

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an TP Đồng Xoài, sau khi nắm bắt sự việc, lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Đến cuối giờ chiều 17-12, sau khi lấy lời khai của Bùi Văn Hoàng Anh và Nguyễn Văn C. (39 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM, tài xế xe tải bị đánh trong video lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua), Công an TP Đồng Xoài đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Văn Hoàng Anh để điều tra về các hành vi nêu trên.

Bùi Văn Hoàng Anh viết lời khai tại cơ quan công an

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh cũng như Công an TP Đồng Xoài là quyết liệt điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc gây bức xúc dư luận. Hiện Công an TP Đồng Xoài đang củng cố hồ sơ, nếu xem xét đủ cơ sở sẽ khởi tố Bùi Văn Hoàng Anh theo quy định của pháp luật.

Như Báo SGGP đưa tin, chiều 16-12, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Trưởng Công an TP Đồng Xoài, Trưởng Công an huyện Đồng Phú khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung clip ghi lại cảnh nam tài xế xe tải bị đánh khi đang lưu thông trên đường. Đồng thời yêu cầu các đơn vị, sau khi có kết quả xác minh, đánh giá thông tin, tài liệu và hành vi của từng đối tượng, tham mưu xử lý theo quy định, trước ngày 25-12.

Hình ảnh ghi lại cảnh tài xế xe tải bị đánh. Ảnh cắt từ video

Theo video lan truyền trên mạng xã hội Facebook, khoảng 16 giờ ngày 15-12, chiếc xe tải đang lưu thông trên đường ĐT741, đoạn qua xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài. Khi xe vừa dừng đèn đỏ, bất ngờ một người đàn ông đi trên xe bán tải mang biển kiểm soát 61C-403.85 lao vào cabin xe tải đấm, đá tài xế xe tải.

Video ghi lại cảnh hành hung tài xế xe tải. Nguồn: Bình Dương 24h

Người đàn ông liên tục chửi bới và đánh nam tài xế. Nạn nhân chỉ biết co mình chịu trận, không chống trả. Nam tài xế bị hành hung là anh Nguyễn Văn C. Anh C. cho biết, anh nhận chở hàng cho người phụ nữ (ngồi ghế phụ) từ TP Dĩ An (Bình Dương) đi TP Đồng Xoài. Khi đang lưu thông trên đường ĐT741 thì thấy chiếc xe bán tải chạy phía trước có dấu hiệu loạng choạng nên đã lách ra chạy sang làn khác.

Khi đến đèn đỏ, xe bán tải dừng ngang xe của anh và một người đàn ông mở cửa xe, trợn mắt lớn tiếng: “Mày ép xe tao hả, mày muốn đánh nhau không?”. Lúc đó, anh C. nói: “Em đang chở hàng không muốn đánh nhau”. Anh vừa dứt lời, người đàn ông tung cửa rồi lao lên cabin xe đánh anh C. tới tấp. Hậu quả, vùng mặt của anh C. bị sưng, bầm tím, đau đầu...

BÙI LIÊM