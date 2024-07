Tạm giữ hình sự tài xế xe container gây tai nạn khiến 3 người tử vong ở Đắk Nông

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự tài xế xe container gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chợ 312.

Sáng 26-7, tin từ Công an Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Văn Nghĩa (36 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông tại chợ 312 (xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) khiến 3 người tử vong vào sáng 26-7. Nghĩa là tài xế điều khiển xe container gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại chợ 312.

Xe container tông sập nhiều nhà dân

Ông Trần Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Đắk R’la, cho biết chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình tổ chức an táng cho các nạn nhân. Theo ghi nhận, đến sáng 26-7, chiếc xe container vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường, do đó gia đình nạn nhân em Hoàng Minh Q. (18 tuổi), em Hoàng Minh D. (15 tuổi) phải lập bàn thờ trước chiếc xe.

Xe container hiện vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường

Chủ tịch UBND xã Đắk R’la cho biết, nếu đưa ra sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của nhiều nhà dân, do đó phải chờ gia đình nạn nhân tổ chức tang lễ xong cơ quan chức năng mới tính toán các phương án đưa phương tiện ra khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn

Như Báo SGGP đã phản ánh, khoảng 8 giờ 15 sáng 25-7, tài xế Hoàng Văn Nghĩa điều khiển xe container BKS 50H-058.81 kéo theo rơ-moóc BKS 51R-095.11 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Nông - Đắk Lắk. Khi xe container chạy đến chợ 312 thì bất ngờ bị mất lái lao vào bên phải đường rồi tông vào nhiều nhà dân. Vụ tai nạn đã khiến em Hoàng Minh Q. và em Hoàng Minh D. và ông N.B.C. (cùng trú tại xã Đắk R’la) tử vong.

MAI CƯỜNG