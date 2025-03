Tạm giữ nghi phạm đâm người trọng thương

Ngày 6-3, Công an TPHCM đang tạm giữ nghi phạm Huỳnh Sĩ Liêm (ngụ tỉnh Ninh Thuận) để lấy lời khai, làm rõ hành vi dùng dao tấn công người khác.

Công an phong tỏa hiện trường

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 5-3, ông N.P.H. (sinh năm 1974, ngụ TP Thủ Đức) đi làm về, đang đứng mở cửa nhà ở đường số 3 (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) thì bị Liêm dùng dao đâm vào cổ, bụng.

Người dân chạy đến khống chế Liêm bàn giao cho công an và đưa ông H. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại công an, Liêm khai do ghen tuông vì nghi ngờ ông H. có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Sau đó, Liêm chạy xe máy từ tỉnh Ninh Thuận vào TPHCM để theo dõi và tìm đến nhà của ông H.. Nghi phạm thủ sẵn con dao, nhịn ăn, đợi cả ngày trước căn nhà, chờ ông H. xuất hiện để tấn công.

CHÍ THẠCH