Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nhằm chung tay làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sang làm việc tại Việt Nam lần thứ 5, tiến tới gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản (dự kiến vào tháng 11 tới đây) các lực lượng trên khu vực biển TPHCM đã tập trung cao điểm tuyên truyền gắn với tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

Trong hai ngày 29 và 31-10, Hải đoàn Biên phòng 18 (trực thuộc Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (trực thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã tổ chức tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 60 phương tiện tàu thuyền và 800 lượt ngư dân trên khu vực biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tuyên truyền về chống khai thác IUU cho ngư dân

Theo đó, ngư dân đã được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền và thông tin những điều cần biết trong chống khai thác IUU; thông tin về bản đồ phân vùng, tuyến khai thác hải sản trong vùng biển Việt Nam; những điều chủ tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển cần ghi nhớ thực hiện...

Cũng tại các buổi tuyên truyền, ngư dân, chủ tàu cá đã ký cam kết thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 18 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân

Cùng với tuyên truyền, nhắc nhở, các lực lượng cũng chú trọng thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Theo kế hoạch, đợt tuần tra cao điểm diễn ra từ cuối tháng 10 đến hết tháng 11-2025, trên phạm vi vùng biển từ tỉnh Khánh Hòa, TPHCM đến thành phố Cần Thơ.

Trong đó, lực lượng chức năng triển khai quyết liệt, linh hoạt các biện pháp, phương án tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, đặc biệt là tại khu vực biển chồng lấn, khu vực biển giáp ranh; tập trung kiểm soát 100% tàu cá trước khi xuất bến, nhất là việc duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định đánh bắt thủy sản và ngăn chặn tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài; ngăn chặn tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển, khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Việt Nam…

Tổ kiểm soát kíp tàu BP.27.19.01 Hải đoàn Biên phòng 18 kiểm tra thiết bị giám sát hành trình (VMS)

Đợt tuần tra cao điểm kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các lực lượng thực hiện nghiêm túc, quyết liệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật cho bà con ngư dân khu vực biên giới biển. Qua đó, chung tay cùng cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến trình gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

MẠNH THẮNG