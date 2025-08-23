Tuyên truyền phòng chống khai thác IUU cho ngư dân TPHCM

Hải đoàn Biên phòng 18 (đóng tại phường Phước Thắng, TPHCM) vừa tổ chức đợt tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 200 chủ tàu thuyền và 800 lượt ngư dân trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Biên đội III/25, Hải đoàn Biên phòng 18 tuyên truyền về chống khai thác IUU cho bà con ngư dân TPHCM

Theo đó, từ ngày 19-8 đến 23-8, thực hiện kế hoạch cao điểm tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU, Biên đội III/25, Hải đoàn Biên phòng 18 đã tổ chức cho các chủ tàu khai thác thủy sản, nhất là các tàu khai thác xa bờ ký cam kết không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác trái phép.

Bên cạnh đó, thông tin về các quy định khi xuất bến, các phương tiện phải có đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, hải đồ để phục vụ việc xác định ranh giới trên biển nhằm hạn chế tình trạng vi phạm IUU và các quy định của địa phương.

Dịp này, ngư dân đã được cán bộ, chiến sĩ Biên đội III/25 tặng 200 lá cờ Tổ quốc, 200 ảnh Bác Hồ, 1.000 tờ rơi tờ gấp và thông tin những điều cần biết trong chống khai thác IUU; bản đồ phân vùng, tuyến khai thác hải sản trong vùng biển Việt Nam; những điều chủ tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển cần ghi nhớ thực hiện…

Đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước ngư dân khu vực biên giới vùng biển, góp phần đẩy nhanh tiến trình gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

VŨ HÙNG