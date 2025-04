Tăng cường xử lý nồng độ cồn ở phố biển Quy Nhơn

Vi phạm nồng độ cồn giảm mạnh

Tối 6-4, PV Báo SGGP đã có cuộc ghi nhận thực tế về hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm an toàn giao thông tại TP Quy Nhơn. Tại chốt tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT đặt tại trụ sở Công an phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) có 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng CSGT tỉnh Bình Định bắt đầu vào ca trực đêm.

Theo ghi nhận, trong khoảng 2 giờ làm việc, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý khoảng 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu người đi xe máy.

Trong số những trường hợp vi phạm nồng độ cồn vào đêm 6-4, có anh L.Q.Đ. (ở phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/lít khí thở; mức phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.

Trực tiếp điều hành chốt tuần tra, Trung tá Đào Văn Đông (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định), cho biết, từ năm 2019 đến nay, thực hiện theo các Nghị định Chính phủ, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tai nạn giảm rõ rệt. Số vụ vi phạm về nồng độ cồn giảm mạnh.

“Trước đây, vi phạm nồng độ cồn tập trung ở rất nhiều thành phần, từ lao động phổ thông đến người thu nhập cao, lãnh đạo doanh nghiệp, công chức, viên chức… Tuy nhiên, hiện nay chủ yếu là người lao động thu nhập thấp, thiếu hiểu biết, có phần chủ quan”, Trung tá Đông chia sẻ.

Mở rộng xử lý thêm nhiều nhóm hành vi

Theo Trung tá Đào Văn Đông, đơn vị vẫn duy trì, vận hành các chốt tuần tra, kiểm soát ở 2 chốt trực 2 đầu TP Quy Nhơn, gồm: phường Trần Hưng Đạo và phường Quang Trung. Mỗi ca trực đêm duy trì 7-10 cán bộ, chiến sĩ làm việc đến 23 hoặc 24 giờ.

“Hiện, tai nạn giao thông tập trung do nguyên nhân người lái xe thiếu chú ý quan sát", Trung tá Đông thông tin.

Trung tá Phan Đình Điểm, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ, Phòng CSGT tỉnh Bình Định, cho biết, thời gian qua, để kiểm soát tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là TP Quy Nhơn, đơn vị đang tập trung đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát theo 6 nhóm chuyên đề mà Bộ Công an đã lên kế hoạch.

Riêng tại TP Quy Nhơn, đơn vị tập trung xử lý các nhóm vi phạm, như: nồng độ cồn; sử dụng ma túy; không đội mũ bảo hiểm; đậu, đỗ nội thị không đúng quy định (nhất là xe điện, taxi); tập trung kiểm tra các đối tượng chạy xe phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô; kiểm tra tổng thể các phương tiện lấn chiếm lòng, lề đường…

Tới đây, đơn vị sẽ đẩy mạnh kiểm soát thêm hoạt động xe điện, nhất là nhóm hành vi: đậu, đỗ không đúng quy định; chạy không đúng luồng tuyến quy định; đón trả khách tràn lan…

Số người tử vong tăng cao

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định, trong 2 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh có 90 vụ tai nạn giao thông, làm 49 người chết, 64 người bị thương. Qua đánh giá, số vụ tai nạn giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng số người chết tăng cao, nhất là các địa phương như: Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn, Hoài Ân, Vân Canh, Phù Mỹ, Tuy Phước, An Lão…

Xe mô tô, xe gắn máy (55 vụ, 29 người chết); ô tô (30 vụ, 15 người chết).