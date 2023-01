Tăng nguồn nhập, dự trữ xăng dầu

Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ năm 2023 và công tác phục vụ Tết Nguyên đán, Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Phạm Anh Tuấn, cho biết, sản lượng nhập/xuất qua kho bình quân trên dưới 6 triệu m3/năm; sản lượng xuất bán bình quân hàng năm đạt từ 1,2-1.5 triệu m3, trong đó sản lượng bán lẻ qua 78 điểm bán và nhượng quyền thương mại đạt trên 650.000 m3 (chiếm khoảng 28-30% thị phần bán lẻ xăng dầu tại TPHCM).

Hàng năm, Công ty có tổng doanh thu bình quân trên 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân sau thuế hơn 200 tỷ đồng, nộp ngân sách bình quân trên dưới 3.000 tỷ đồng/năm. Riêng kinh doanh xăng dầu trong năm 2022 công ty lỗ 98 tỷ đồng, nhưng nhờ có các kinh doanh dịch vụ khác nên đã bù đắp lại được.

Về nhiệm vụ dự trữ hàng quốc gia (P10), công ty thực hiện theo đúng quy định, chứa tại tổng kho là 86.218 m3, chiếm 12% dung tích chứa toàn tổng kho và được bảo quản, kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống SAP-ERP, luôn đảm bảo số lượng, chất lượng theo đúng quy định trong mọi điều kiện.

Đối với nguồn cung xăng dầu trong giai Tết Nguyên đán, dự trữ 84.600m3 xăng; 93.600 m3 dầu. Lượng hàng tồn kho này đảm bảo lưu thông đối với xăng là 20 ngày, tương ứng đến ngày 7-2; đối với dầu là 26 ngày, tương ứng đến 12-2. Như vậy, với tồn kho và kế hoạch nhập hàng trên, công ty cam kết hoàn toàn đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân TPHCM trước, trong và sau tết.

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể lãnh đạo, CB-CNV Petrolimex Sài Gòn, đặc biệt, trong năm qua đã nỗ lực để đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân, doanh nghiệp trong điều kiện tình hình xăng dầu có nhiều biến động, khan hiếm cục bộ.

Đối với nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới, ngoài nguồn dự trữ trước, trong và sau tết, Petrolimex Sài Gòn cần tính toán nguồn nhập, dự trữ, phân phối, đặc biệt, trong điều kiện nguồn cung của các nhà máy lọc dầu trong nước thiếu ổn định, chưa đảm bảo nguồn cung ra thị trường.

Bên cạnh đó, rà soát lại hệ thống của Petrolimex Sài Gòn, có phối hợp với hệ thống xăng dầu khác nhằm đảm bảo nguồn cung xuyên suốt ra thị trường. Trong trường hợp cần thiết, Petrolimex có báo cáo để thành phố có chính sách hỗ trợ.

Đặc biệt, thời gian tới Petrolimex Sài Gòn cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng, tạo thói quen cho người tiêu dùng, nhằm đẩy mạnh phân phối nguồn xăng dầu sạch, xanh, thân thiện với môi trường. Bởi xu hướng sử dụng năng lượng sạch, xanh nói chung và xăng dầu nói riêng theo hướng thân thiện với môi trường sẽ tạo ra sự cạnh tranh của thành phố với sân chơi toàn cầu.

Cuối cùng, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn bố trí, sắp xếp lịch làm việc để CB-CNV được vui xuân đón tết an vui, hạnh phúc, nhưng cũng đảm bảo nguồn cung, an ninh, an toàn tuyệt đối mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.