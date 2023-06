Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi tung MV mới, NTK Phương Hồ tổ chức show thời trang tại Thái Lan

* NTK Phương Hồ tổ chức show thời trang tại Thái Lan

Với mong muốn giao lưu văn hóa hai nước Việt Nam và Thái Lan qua ngôn ngữ thời trang, NTK Phương Hồ quyết định tổ chức show diễn thời trang Look International Fashion Show tại Thái Lan vào 2-7 tới đây.

Nói về lý do tổ chức tại Thailand Post Office (Bưu điện Quốc gia Thái Lan), Phương Hồ chia sẻ: “Tôi từng đưa người mẫu Việt Nam tham gia trình diễn thời trang tại Thái Lan vào năm 2019. Chính sự nhiệt tình, thân thiện của người dân đã tạo nên thiện cảm trong lòng tôi. Chọn Thailand Post Office - một công trình kiến trúc cổ - để trình diễn thời trang, tôi muốn khai thác phong cách thời trang hiện đại hơn trên nền văn hóa truyền thống của một đất nước. Biểu tượng của bưu điện mang tính kết nối, tôi nghĩ rằng điều này thể hiện cầu nối giữa văn hóa và thời trang của hai đất nước Việt Nam - Thái Lan”.

Trình diễn tại Look International Fashion Show sẽ có 5 nhà thiết kế, trong đó có 3 NTK Việt Nam và 2 NTK Thái Lan. 3 NTK trong nước gồm Phương Hồ mang đến 2 BST áo dài mới, Ruby Trần với BST Love The Sea, và thương hiệu thời trang Chảnh Style (Nghệ An) với BST Black and White.

2 NTK Thái Lan là Hirun, Alicio Brand lần lượt trình diễn các BST MuayThai và Siam. Họ từng trình diễn tại các tuần lễ thời trang như: Tuần lễ Thời trang New York, Tuần lễ Thời trang Paris, Tuần lễ Thời trang Milan…

* Trương Thảo Nhi, Tăng Phúc hợp tác với nhạc sĩ tạo “hit triệu view” cho Đông Nhi

Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi là một trong những cặp đôi ăn ý của V-Pop khi những năm qua liên tục cho ra mắt nhiều dự án kết hợp bên cạnh việc phát triển cá nhân. Những bản song ca của cặp đôi này đều nhận được sự yêu thích của khán giả, như: Chỉ là không cùng nhau (2021), Đâu còn gì trong nhau (2022), Thèm được về nhà (2023)…

Tiếp nối những thành công trước đó, họ vừa trình làng dự án mới Chẳng hề đổi thay. Ca khúc popballad do nhạc sĩ Văn Thiên Hạnh sáng tác - người từng tạo ra bản hit Đôi mi em đang u sầu của ca sĩ Đông Nhi phát hành năm ngoái.

Ca khúc này vốn không nằm trong dự án âm nhạc của Trương Thảo Nhi và Tăng Phúc trong năm nay. Tuy nhiên, khi nhận được lời mời hợp tác từ nhạc sĩ Văn Thiên Hạnh với một ca khúc dạt dào cảm xúc, cả hai quyết định bắt tay vào sản xuất suốt 3 tháng để có một MV chỉn chu gửi tới khán giả.

“Các sản phẩm ra mắt liên tục là cách để khán giả thấy được sự cống hiến không nghỉ của nghệ sĩ và sự đa dạng, chỉn chu trong từng sản phẩm khi gửi đến người nghe. Nhiều năm làm nghệ thuật, Phúc sợ nhất khán giả nghĩ rằng một nghệ sĩ “dậm chân tại chỗ”, ít thay đổi hay lười hoạt động. Thế nên, việc Tăng Phúc liên tục ra ca khúc mới cũng là cách để kho bài hát của mình đa dạng hơn khi biểu diễn, cho người nghe những nguồn cảm hứng mới”, Tăng Phúc chia sẻ.

Ngoài âm nhạc được dự đoán sẽ mang đến thành công cho ca khúc, nhiều ý kiến cho rằng phần hình ảnh trong MV khá đơn giản. Ở góc độ cá nhân, Tăng Phúc cho rằng văn hóa nghe và thưởng thức âm nhạc của khán giả trong những năm gần đây đã thay đổi ít nhiều, vì thế các nghệ sĩ cũng “cập nhật” để các sản phẩm ra mắt đạt được hiệu quả tốt nhất.

Anh cho rằng các nghệ sĩ hiện tại ít ra những MV đầu tư “khủng” về mặt ý tưởng, thay vào đó sẽ ra nhiều ca khúc mới và cách thể hiện sẽ đơn giản hóa hơn nhưng vẫn có sự chỉn chu về mọi mặt.

* Khán giả Việt bùng nổ khi BlackPink tổ chức concert tại Việt Nam

Trong suốt ngày 27-6, thông tin nhóm nhạc BlackPink (Hàn Quốc) chính thức xác nhận sẽ đem tour Born Pink đến Hà Nội đã "gây bão” các trang mạng xã hội Việt Nam. Cụ thể, sẽ có 2 đêm concert của nhóm diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trong các ngày 29 và 30-7.

Born Pink là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink sau khi phát hành album cùng tên. Tour diễn của bộ tứ Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa mở màn hồi tháng 10-2022 tại Seoul (Hàn Quốc) và dự kiến kết thúc vào tháng 8-2023 tại Los Angeles (Mỹ) sau khi đi qua hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ ở 4 châu lục. Hiện tại, khán giả Việt đang nóng lòng chờ đợi phía ban tổ chức công bố giá cũng như mở cổng bán vé.

Theo số liệu của Touring Data vào tháng 4-2023, Born Pink là tour diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ, vượt qua kỷ lục trước đó do Spice Girls nắm giữ. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc này đã thu về hơn 78,5 triệu USD (hơn 1.846 tỷ đồng) trong 26 đêm diễn đầu tiên.