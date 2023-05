Tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Trà Vinh

Ngày 26-5, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành quý II kết hợp về nguồn và tặng quà đến người đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Trà Vinh.

Tại trụ sở UBND xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, Đoàn Thanh niên Công an TPHCM trao tặng 50 phần quà đến các hộ gia đình đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn cũng tặng kinh phí xây dựng 3 cây cầu dân sinh trên các tuyến đường ở huyện; tặng 5 con bò giống cho 5 hộ gia đình đồng bào Khmer; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 40 em học sinh trên địa bàn với tổng trị giá gần 250 triệu đồng.

Đại úy Đặng Văn Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TPHCM cho biết, từ sự gắn kết giữa Công an TPHCM và Công an tỉnh Trà Vinh nên đã nắm được hoàn cảnh, điều kiện đi lại của người dân khó khăn.

Từ đó, đơn vị vận động các mạnh thường quân để thăm, tặng kinh phí xây cầu cho người dân giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi để bà con cải thiện cuộc sống.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã gửi lời cảm ơn Đoàn Thanh niên Công an TPHCM và các mạnh thường quân vì đã hỗ trợ kinh phí xây cầu, trao những phần quà hết sức ý nghĩa tới bà con, các em học sinh.