Tăng tốc thi công các công trình cửa ngõ thành phố

Cuối năm, nhiều công trình trọng điểm tại TPHCM, nhất là một số công trình giao thông ở cửa ngõ thành phố, tăng tốc tiến độ. Tuy nhiên, tại một số công trình do chưa tổ chức tốt phương án phân luồng giao thông, khiến người dân lưu thông càng thêm khó khăn.

Thêm rào chắn, hẹp lối đi

Qua ghi nhận, bên cạnh một số công trình hoàn thành, trả lại mặt bằng giúp đường sá thông thoáng, sạch sẽ hơn, thì tại một số công trình đang thi công ở cửa ngõ thành phố vẫn ngổn ngang rào chắn dài hàng trăm mét, chiếm dụng hơn nửa mặt đường. Điển hình như tại công trình thi công nút giao An Phú (TP Thủ Đức), tình trạng phương tiện ùn ứ, lưu thông khó khăn thường xuyên diễn ra. Những lúc cao điểm kẹt xe, nhiều người đi xe máy đã chủ động dỡ rào chắn công trình chạy lên vỉa hè.

Ùn ứ giao thông chiều 18-12 do công trình thi công hầm chui giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hiện nay, chủ đầu tư công trình đang đẩy nhanh tiến độ bằng cách triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, do vậy mà một loạt rào chắn được dựng lên, làm giảm diện tích mặt đường, khiến hiện trạng giao thông khó khăn hơn. Tại 2 gói thầu hầm chui trên đường Mai Chí Thọ và cầu Giồng Ông Tố (đường vào cảng Cát Lái, TP Thủ Đức), rào chắn dài khiến giao thông hướng hầm Thủ Thiêm đi nút giao An Phú thường xuyên bị ùn ứ nghiêm trọng. Các đường lân cận nút giao An Phú như Lương Định Của, đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, đường song hành cao tốc… cũng bị ảnh hưởng, ùn tắc cục bộ thường xuyên.

“Nút giao này vốn dĩ hay ùn ứ, nhưng từ ngày thi công các công trình quanh đây thì tình trạng kẹt xe càng trở nên phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm”, anh Trần Minh Thắng, người dân sống gần nút giao An Phú than thở. Trong khi đó, tại công trình xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7) đang là nút thắt… giao thông. Bất kể buổi nào trong ngày, phương tiện dàn hàng dài, chen lấn cả hai làn đường từ đoạn giao với đường Đông - Tây (xã Phước Kiển, Nhà Bè) tới tận vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ.

Đặc biệt, từ khi chủ đầu tư tổ chức thi công cả hai nhánh hầm chui 2 và hầm chui 1, hàng rào chắn kéo dài về hai phía, mỗi bên khoảng 200-300m khiến mặt đường bị bó hẹp. Chưa hết, rào chắn đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn dài hơn 300m về phía cầu Ông Lớn, dọc hai bên công trình hầm chui xuất hiện nhiều đoạn mặt đường lồi lõm, ổ gà… tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, mật độ giao thông giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình) thường xuyên rối như canh hẹ, các phương tiện luồn lách chen chúc nhau do rào chắn của dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở công trình quốc lộ 50 thuộc địa phận huyện Bình Chánh, việc rào chắn thi công khiến lưu thông về phía tỉnh Long An và ngược lại rất khó khăn, nhất là giờ cao điểm.

Rào chắn tại dự án hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7, TPHCM, ảnh chụp ngày 15-12)

Dồn lực tăng tốc thi công

Sau nhiều đợt kiểm tra nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc, giảm ùn tắc ở các đoạn có rào chắn công trình, Sở GTVT đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công các hạng mục hầm chui, di dời hạ tầng kỹ thuật, di dời điện…, thi công theo đúng phương án tổ chức giao thông đã được chấp thuận. Các đơn vị phải hoàn trả mặt bằng theo đúng thời gian quy định tại giấy phép đã được cấp; khắc phục ngay các bất cập về hư hỏng mặt đường, ngập nước để đảm bảo an toàn, tránh ùn ứ trong khu vực.

Tiếp đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phải thường xuyên kiểm tra, phản ánh, thông tin kịp thời các bất cập, mất trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án và có văn bản cụ thể yêu cầu chủ đầu tư thực hiện. Ngoài ra, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ sẽ theo dõi tình hình giao thông qua hệ thống camera, kịp thời thông tin thông qua các nhóm phản ứng nhanh về tình hình giao thông trong quá trình thi công dự án.

Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố (chủ đầu tư) Lê Ngọc Hùng cho biết, tại 2 dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức) và nút giao hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, vị trí thi công trong khu vực có lưu lượng xe đông đúc, tổ chức giao thông phức tạp. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đảm bảo tiến độ, giảm tối đa ùn tắc. Về tiến độ, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã bị trễ do vướng công tác di dời hạ tầng kỹ thuật nên Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố xác định phải làm xuyên tết, dồn lực để sớm đưa dự án vào khai thác.

Do vậy, trong giai đoạn tới, các đơn vị sẽ tổ chức giao thông trên diện rộng và dự kiến phải rào chắn toàn bộ nút giao để bắt đầu thi công 3 đốt hầm chính ngay giữa giao lộ. Đối với dự án nút giao An Phú, một mặt đẩy nhanh tiến độ, một mặt chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp cảnh sát giao thông địa phương để điều tiết phân luồng.

Phó Giám đốc Sở GTVT TP Phan Công Bằng cho biết, hiện tại trên địa bàn TPHCM có 70 vị trí rào chắn trên 30 tuyến đường (phần lớn thuộc TP Thủ Đức, quận 7, Tân Bình, Bình Tân, huyện Bình Chánh)... đang tổ chức thi công. Hầu hết là công trình trọng điểm mở rộng, kết nối cửa ngõ thành phố đang tăng tốc thi công nên không thể tránh khỏi những tác động đến đời sống. Ngành giao thông sẽ tiếp tục giám sát, yêu cầu các đơn vị tăng tốc thi công nhưng đảm bảo an toàn, khắc phục những hạn chế và tổ chức phương án giao thông thuận tiện.

