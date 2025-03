Tạo điều kiện thuận lợi cấp, đổi giấy phép lái xe cho người nước ngoài

Quy định về đổi GPLX cho người nước ngoài

Theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM), người được đổi GPLX là người người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam có GPLX quốc gia còn thời hạn sử dụng và đáp ứng một trong các điều kiện sau sẽ được xét đổi sang GPLX tương ứng của Việt Nam: giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú hoặc thẻ thường trú với thời gian từ 3 tháng trở lên.

Tương tự, người Việt Nam trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp GPLX quốc gia còn thời hạn sử dụng, cũng được xét đổi GPLX tương ứng của Việt Nam.

Tuy nhiên, một số trường hợp không được đổi là GPLX tạm thời của nước ngoài; GPLX quốc tế; GPLX của nước ngoài quá thời hạn sử dụng, bị tẩy xóa, rách nát hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; GPLX nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp; người Việt Nam có GPLX nước ngoài có thời gian lưu trú tại nước ngoài dưới 3 tháng và thời hạn lưu trú không phù hợp với thời gian đào tạo lái xe của nước cấp GPLX.

Hồ sơ đổi GPLX gồm đơn đề nghị đổi, cấp lại GPLX (theo mẫu); bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được công chứng tại Việt Nam; giấy khám sức khỏe của người lái xe (trừ người nước ngoài đổi GPLX theo thời hạn ghi trong thị thực nhập cảnh hay thẻ tạm trú); bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính của một trong các giấy tờ: giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú hoặc thẻ thường trú.

Người có nhu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp ở công an xã, phường, thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hoặc Phòng CSGT công an các tỉnh, thành phố (mức phí 135.000 đồng/lần cấp). Thời gian nhận kết quả là sau 5 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Quy trình cấp GPLX theo mẫu

Với người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú tại Việt Nam, có GPLX quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng có thể nộp hồ sơ cấp theo mẫu (IDP) ở Phòng CSGT công an các tỉnh, thành phố, Cục CSGT hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến. Người dân khi có nhu cầu nộp trực tiếp (mức phí 135.000 đồng/lần) và trực tuyến (mức phí 115.000 đồng/lần).

Với người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú tại Việt Nam, có GPLX quốc gia do các quốc gia là thành viên của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cấp, cần nộp thêm bản dịch GPLX nước ngoài ra tiếng Việt được công chứng; bản sao thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ với người nước ngoài; ảnh kích thước 3x4cm.

Người có nhu cầu phải tới nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng CSGT công an các tỉnh, thành phố, Cục CSGT (mức phí 135.000 đồng/lần). Thời gian nhận kết quả là sau 5 ngày; thông tin GPLX được cập nhật trên VNeID (với công dân dùng định danh mức 2) và tra cứu GPLX của Cục CSGT (gplx.csgt.bocongan.gov.vn) sau 3 ngày kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ.

Thời hạn sử dụng GPLX Việt Nam đổi cho người nước ngoài phù hợp với thời hạn ghi tại một trong các giấy tờ: giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú hoặc thẻ thường trú; phù hợp với thời hạn sử dụng GPLX nước ngoài nhưng không vượt quá thời hạn quy định của GPLX Việt Nam; GPLX quốc gia cấp cho người đổi được điều khiển nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang GPLX Việt Nam để điều khiển các hạng xe tương ứng.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM, công an duy trì nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX ở 3 điểm: 252 đường Lý Chính Thắng (quận 3), 8 đường Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12), 111 đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú).

Dự kiến, Công an TPHCM tăng thêm 22 điểm tiếp nhận cấp, đổi GPLX (17 điểm thuộc 17 phường có trụ sở công an các quận trú đóng trước đây và 5 xã trung tâm thuộc các huyện ngoại thành). Công an khuyến khích người dân nên nộp trên Cổng dịch vụ công để giảm lệ phí và thời gian.

Người dân nên chọn điểm khám sức khỏe có cấp mã vạch để hệ thống cập nhật nhanh, giải quyết thủ tục nhanh hơn. Những nỗ lực này thể hiện sự quan tâm của Công an TPHCM trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là người nước ngoài, khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến GPLX.