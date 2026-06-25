Tạo đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 24-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo: “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; toàn quân tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Chiều cùng ngày, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh thêm những kết quả của lực lượng công an từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó, lực lượng công an tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới; tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực; lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia...

Nhấn mạnh về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng công an quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng; mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống; tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Lực lượng công an cần tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân “ba nhất” và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

NHÓM PV