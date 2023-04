Tạo sự chuyển biến trong giảm nghèo bền vững

Tại hội nghị, các đại biểu nêu các nguyên nhân dẫn đến khó khăn, hạn chế trong công tác giảm nghèo như: Nhiều hộ thoát nghèo, cận nghèo nhanh nhưng thiếu bền vững; giải pháp sinh kế để thoát nghèo chưa bền vững, tình trạng thiếu việc làm vẫn còn; tính lan tỏa trong công tác truyền thông giảm nghèo còn hạn chế, nhiều mô hình hay chậm nhân rộng và phát huy.

Các đại biểu cũng chia sẻ các cách làm hay, hiệu quả nhằm phát huy kết quả đạt được, tháo gỡ những tồn tại hạn chế và khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 11 Nguyễn Tăng Minh đề nghị các đơn vị cần quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững đến từng người dân. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến và đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững.

Khẩn trương rà soát, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách bảo đảm an sinh xã hội phải gắn với phát triển việc làm, thu nhập thỏa đáng, nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn quận; ưu tiên nguồn lực đầu tư và thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững. Xây dựng chương trình, mô hình giảm nghèo và an sinh xã hội trong bối cảnh mới, nhất là mô hình giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội.