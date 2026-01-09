Xã hội

Tàu Vùng Cảnh sát biển 4 lên đường tuần tra chống khai thác IUU dịp tết

SGGPO

Mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao bản lĩnh chính trị, xử lý đúng đối sách, đúng quy định, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển, cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ tàu KN 373
Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ tàu KN 373

Ngày 9-1, tại cảng Hải đội 401, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu KN 373, trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) dịp Tết Nguyên đán 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng trực tiếp kiểm tra, ân cần thăm hỏi đời sống, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của tập thể tàu KN 373.


Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ tàu KN 373

“Thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao của người lính biển. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, xử lý đúng đối sách, đúng quy định, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển, cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU”, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là tàu KN 373 tiếp tục quan tâm, bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, chế độ, chính sách; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và gia đình, tạo điểm tựa vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, vững vàng nơi đầu sóng trong dịp tết đến xuân về.

