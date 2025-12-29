Vùng Cảnh sát biển 4 thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Ngày 29-12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua

Năm 2025, phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, bám sát nhiệm vụ, góp phần đơn vị hoàn thành tốt, xuất sắc các chỉ tiêu. Nổi bật là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm, nhất là chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Phát động năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng xác định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, quyết tâm đột phá, đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”. Trong đó, tập trung thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ; triển khai hiệu quả các “khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ VI và “3 khâu đột phá” của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng lần thứ VI.

Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2026.

NAM KHÔI