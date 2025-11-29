Vùng cảnh sát biển 4: Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm khai thác IUU

Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 29-11, Đoàn Thanh tra Chính phủ do ông Hoàng Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục VIII, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 để đánh giá kết quả phối hợp theo dõi, xử lý vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đối với tàu cá tỉnh An Giang.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của cấp trên, các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống khai thác IUU; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tỉnh An Giang trong phòng, chống khai thác IUU; quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo.

Riêng từ tháng 7-2021 đến nay, đơn vị đã chủ trì phối hợp triển khai 25 đợt với gần 300 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam; thường xuyên theo dõi tín hiệu thiết bị giám sát hành trình tàu cá để đôn đốc, nhắc nhở chủ tàu và thuyền trưởng duy trì thiết bị hoạt động, không để mất kết nối.

Đoàn Thanh tra tham quan thực tế tại tàu CSB 9003, Hải đội 401, Vùng Cảnh sát biển 4

Đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ven biển tỉnh An Giang tổ chức 45 đợt tuyên truyền tập trung cho trên 25.700 lượt cán bộ, nhân dân; quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển đã kết hợp tuyên truyền cho gần 16.400 lượt tàu cá/142.000 lượt ngư dân…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Hà đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang trong xử lý vi phạm IUU theo đúng quy định pháp luật với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, triệt để, không bỏ sót lọt tội phạm, vi phạm nhằm hướng tới mục đích cuối cùng là tháo gỡ “thẻ vàng” của EC và phát triển bền vững ngành thủy sản.

NAM KHÔI