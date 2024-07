Tây Ninh: Khai mạc kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm, năm 2024 được là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm (2021 - 2025) của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại kỳ họp

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, thuận lợi và khó khăn đan xen, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, trong 6 tháng qua, tỉnh tập trung triển khai các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, đưa kinh tế của tỉnh vượt qua khó khăn, dần phục hồi, tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 7,9% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp và thương mại, du lịch tiếp tục phục hồi tốt, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung; sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; kim ngạch xuất khẩu tăng 12,4%; thu ngân sách đạt hơn 50% dự toán năm; chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 được cải thiện đáng kể, đứng thứ 20 trong nhóm 30 tỉnh, thành phố điều hành kinh tế tốt nhất cả nước; thu hút đầu tư trong nước tăng gấp đôi so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác an sinh xã hội được quan tâm; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong hai ngày 11 và12-7.

XUÂN TRUNG