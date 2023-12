Tết Dương lịch ở TPHCM: Xác suất mưa là 0%

Mặc dù rét nhưng nhiều ngày nay thời tiết Hà Nội rất đẹp, nắng ráo liên tục, thuận lợi đi lại. Ảnh: VĂN PHÚC

Đây là thông tin được Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đưa ra chiều 27-12, trong báo cáo nhận định tình hình thời tiết trên phạm vi cả nước trong dịp Tết Dương lịch 2024.

Cơ quan khí tượng này dự báo, hình thái chủ đạo trong dịp nghỉ Tết Dương lịch ở Nam bộ là ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là 22-26oC, nhiệt độ cao nhất là 30-33oC. Ở Tây Nguyên cũng tương tự, nắng là chủ đạo nhưng nền nhiệt thấp hơn ở Nam bộ khoảng 3oC, có sương mù vào buổi sáng. Trong khi từ Thừa Thiên Huế trở ra miền Bắc trong dịp Tết Dương lịch 2024 vẫn rét, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Riêng vùng núi phía Bắc, có nơi vẫn có nền nhiệt dưới 10oC. Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều mây tan, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 15-17oC, nhiệt độ cao nhất từ 23-26oC.

VĂN PHÚC