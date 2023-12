Hà Nội còn 9-10 độ C, Fansipan (Sa Pa) có băng giá

Người dân Hà Nội vẫn phải mặc áo ấm dày khi đi đường. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sáng sớm 26-12, một số ứng dụng (app) trên điện thoại thông minh đều biểu thị nhiệt độ tại TP Hà Nội bất ngờ xuống rất thấp so với những ngày trước đó.

Trên đỉnh khu du lịch Fansipan (Sa Pa - Lào Cai) từ đêm qua (khoảng 20 giờ) đến sáng nay bất ngờ xảy ra hiện tượng băng giá, do nền nhiệt dưới 0oC kết hợp độ ẩm trong không khí.

Băng giá bất ngờ xuất hiện ở Sa Pa trong đợt rét này. Trước đó là tại Mù Cang Chải. Ảnh: CTV

Băng giá bám trên lan can bậc lên xuống trên đỉnh Fansipan đêm 25-12 đến sáng 26-12. Ảnh. CTV

Nền nhiệt tại Hà Nội được cảnh báo trên trang Windy của châu Âu là 9oC (cập nhật hồi 3 giờ sáng 26-12). Còn Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ tại Hà Đông (Hà Nội) lúc 6 giờ ngày 26-12 là 10oC.

Ứng dụng Windy cảnh báo nhiệt độ Hà Nội sáng 26-12 là 9oC

Các nơi khác cũng có nền nhiệt ở mức thấp như TP Cao Bằng: 6oC, TP Bắc Kạn: 6,5 oC, TP Lạng Sơn: 8,4oC. Tại Thanh Hóa, Nghệ An nền nhiệt cũng ở mức rất thấp: 12,2 - 12,4oC.

Thông tin tới PV Báo SGGP, bà Lữ Trang, cán bộ Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Thanh Hóa, cho biết, nhiệt độ thấp nhất sáng 26-12 tại Quan Hóa (Thanh Hóa) là 7,9oC. “Các điểm đo khác chỉ 10 đến 11,6oC như Thọ Xuân, Nghi Sơn, TP Thanh Hóa”, bà Trang thông tin.

Tại TPHCM và Tây Ninh sáng 26-12, nhiệt độ cũng bất ngờ và đồng loạt giảm xuống còn 21,4oC. Đây cũng là mức nhiệt thấp nhất ở khu vực miền Nam trong đợt không khí lạnh này.

Nhiệt độ đo tại quận 2 TPHCM sáng 26-12. Ảnh: NGUYỄN QUỐC ANH

Theo các chuyên gia khí tượng, tính đến 26-12, đợt rét ở miền Bắc đã kéo dài 11 ngày liên tục. Dự báo từ ngày 27-12, nền nhiệt sẽ tiếp tục tăng. Từ nay đến ngày 1-1-2024, ở Hà Nội không có dấu hiệu mưa. Khoảng ngày 5-1 sẽ có một đợt rét mới.

VĂN PHÚC