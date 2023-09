Tết Trung thu ở Hội An nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối 28-9, tại TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) diễn ra Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu.

Trước đó, Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu đã được Bộ VH-TT-DL ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Đây được xem là danh hiệu khẳng định những giá trị mà Tết Trung thu mang lại trong đời sống của người dân địa phương, là cơ hội để các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Hội An từng là thương cảng quốc tế. Bởi vậy, Tết Trung thu tại phố cổ có sự tiếp biến giữa văn hóa bản địa truyền thống và văn hóa nước ngoài, tạo nên nhiều giá trị đặc biệt riêng.

Tết Trung thu ở Hội An trong hơn 25 năm qua đã gắn liền với hoạt động của đêm rằm phố cổ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong quá trình ấy, người Hội An đã chọn lọc các giá trị tinh hoa, sáng tạo và tích hợp thành nét riêng biệt vốn chỉ có tại Hội An.

Ngoài ra, các lớp dạy hát dân ca, đồng dao; trò chơi dân gian trẻ em; hướng dẫn làm và trang trí đồ chơi Trung Thu… cũng được tổ chức, nhằm tạo thêm các hoạt động tìm hiểu, khám phá văn hóa truyền thống thú vị cho các em thiếu nhi trong dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, việc Tết Trung thu ở Hội An được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã làm phong phú thêm cẩm nang danh mục di sản của tỉnh Quảng Nam nói chung và TP Hội An nói riêng.

"Đi cùng với sự tự hào là trọng trách của chính quyền, đảng bộ, nhân dân Hội An trong việc tiếp tục gìn giữ và đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá nét đẹp văn hóa của Tết Trung thu Hội An đến với bạn bè trong nước và quốc tế", ông Trần Anh Tuấn cho hay.

Tết Trung thu ở Hội An còn là nơi thể hiện các giá trị tâm linh, tín ngưỡng, sự quan tâm gìn giữ của cả cộng đồng qua dòng chảy của thời gian.

Đây là nét văn hóa đặc biệt cần được bảo tồn và phát huy trong quá trình Hội An xây dựng hồ sơ trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian để tham gia ứng cử vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Nhân dịp này, TP Hội An đã tổ chức đoàn diễu hành rước danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung thu tại Công viên Hội An và các tuyến đường chính của thành phố.