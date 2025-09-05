Thân thế của tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Theo báo The Nation, với 311/490 phiếu ủng hộ, ông Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) đã được bầu làm tân Thủ tướng của Thái Lan trong phiên họp đặc biệt do Hạ viện Thái Lan triệu tập chiều 5-9.

Ông Anutin Charnvirakul là Thủ tướng mới của Thái Lan. Ảnh: THE NATION

Phiên họp đặc biệt này diễn ra một tuần sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức công vụ.

Hai ứng cử viên Thủ tướng được đề cử bỏ phiếu là ông Anutin Charnvirakul, sinh năm 1966 và ông Chaikasem Nitisiri, sinh năm 1948, thuộc đảng Vì nước Thái (Pheu Thai). Cả hai đều là những ứng cử viên Thủ tướng đã được các đảng của họ đăng ký trước cuộc tổng tuyển cử tháng 5-2023.

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành công khai, với các nghị sĩ được gọi tên lần lượt theo bảng chữ cái để bầu công khai theo thứ tự bảng chữ cái để tuyên bố lựa chọn của họ là chấp thuận, không chấp thuận hoặc bỏ phiếu trắng.

Để giành chiến thắng, một ứng cử viên phải giành được hơn 50% số phiếu bầu, hoặc ít nhất 247 phiếu. Kết quả, với 311/490 phiếu ủng hộ, ông Anutin Charnvirakul đã chiến thắng.

Ông Anutin Charnvirakul xuất thân trong một gia đình có công ty xây dựng lớn tại Thái Lan, bắt đầu tham gia chính trường từ năm 1996. Trong cuộc tổng tuyển cử Thái Lan năm 2019 và 2023, ông Anutin Charnvirakul là ứng cử viên của đảng Bhumjaithai cho chức vụ Thủ tướng. Ông là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế dưới thời Chính phủ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong nhiệm kỳ 2019-2023.

Sau cuộc bầu cử năm 2023, đảng Bhumjaithai của ông liên minh với đảng Pheu Thai cầm quyền Chính phủ mới và ông tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ dưới thời Chính phủ của hai Thủ tướng là Srettha Thavisin và Paetongtarn Shinawatra.

Tuy nhiên, ngày 18-6, đảng Bhumjaithai đã tuyên bố rút khỏi Chính phủ liên minh để phản đối vụ rò rỉ cuộc điện đàm trước đó cùng ngày giữa bà Paetongtarn với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen, trong bối cảnh quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia lúc đó đang căng thẳng liên quan đến vấn đề biên giới.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông Anutin Charnvirakul cho biết, việc giải quyết các vấn đề kinh tế và giải quyết căng thẳng với Campuchia là một trong những ưu tiên của Chính phủ tương lai.

Theo thỏa thuận mà đảng Bhumjaithai đã ký với đảng Nhân dân (PP) đối lập để đổi lấy sự ủng hộ của 143 nghị sĩ đảng này đối với việc ủng hộ ông Anutin Charnvirakul trở thành Thủ tướng mới, Chính phủ sắp tới của ông Anutin Charnvirakul sẽ giải tán Hạ viện trong vòng 4 tháng kể từ khi có tuyên bố chính sách trước Quốc hội để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử mới tại Thái Lan.

