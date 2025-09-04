Hạ viện Thái Lan ấn định bầu Thủ tướng mới vào ngày 5-9

Theo Thai PSB World, ngày 5-9, Hạ viện Thái Lan sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu Thủ tướng mới thay thế bà Paetongtarn Shinawatra đã bị bãi nhiệm vào tuần trước.

Ông Anutin Charnvirakul và ông Chaikasem Nitisiri. Ảnh: THAI PSB WORLD

Phiên họp của Hạ viện ngày 5-9 dự kiến có sự tham gia của 2 ứng cử viên, đó là lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul và ứng cử viên Chaikasem Nitisiri của đảng Vì nước Thái (Pheu Thai).

Với sự ủng hộ của 143 nghị sĩ đảng Nhân dân (PP) và liên minh 146 thành viên của riêng mình, ông Anutin Charnvirakul được dự đoán sẽ trở thành Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan. Trong khi đó, ông Chaikasem dự kiến sẽ nhận được sự ủng hộ của 196 nghị sĩ từ đảng Pheu Thai và các đồng minh.

Trước đó, ngày 3-9, ông Natthaphong Ruangpanyawut, lãnh đạo PP - đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan, tuyên bố quyết định của đảng PP ủng hộ ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng kèm 3 điều kiện, trong đó có yêu cầu phải giải tán Quốc hội trong 4 tháng kể từ tuyên bố chính sách của ông trước Quốc hội.

PHƯƠNG NAM