Hôm nay, Hạ viện Thái Lan bầu thủ tướng mới

Ngày 5-9, Hạ viện Thái Lan bầu thủ tướng mới sau khi nữ Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra bị Tòa án hiến pháp phế truất. Trong khi đó, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cha của bà Paetongtarn, đã lên máy bay riêng đến Dubai vào cuối ngày 4-9.

Chủ tịch đảng Bhumjaithai, ông Anutin Charnvirakul, ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng Thái Lan. Ảnh: BP

Đảng cầm quyền Vì nước Thái (Pheu Thai) theo đường lối dân túy đã giành chiến thắng trong 6 cuộc bầu cử gần đây. Đảng này hiện đang dùng mọi biện pháp để ngăn chặn thách thức từ đối tác liên minh cũ là đảng Bhumjaithai (đang có kế hoạch liên minh với đảng Nhân dân để thành lập chính phủ mới).

Ông Anutin Charnvirakul, Chủ tịch đảng Bhumjaithai đang dẫn đầu trước cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng trong ngày 5-9. Các ứng viên cần sự ủng hộ của hơn một nửa hạ viện để trở thành thủ tướng. Liên minh của ông Anutin Charnvirakul có 146 ghế tại Hạ viện và được đảng Nhân dân với 143 ghế ủng hộ. Nhờ vậy, ông Anutin có thể dễ dàng vượt qua ngưỡng 247 phiếu cần thiết.

Sau nỗ lực giải tán hạ viện bất thành nhằm ngăn chặn ông Anutin trở thành thủ tướng, đảng Pheu Thai đã thực hiện một nỗ lực cuối cùng khác là đề cử cựu Tổng Chưởng lý Chaikasem Nitisiri, 77 tuổi, ra tranh cử thủ tướng, với lời hứa sẽ tổ chức bầu cử sớm ngay lập tức nếu đắc cử. Nhưng với việc rời Thái Lan của ông Thaksin khiến cơ hội của ông Chaikasem trở nên mong manh.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra rời tòa án ngày 22-8 sau khi được được tuyên trắng án với cáo buộc khi quân. Ảnh: BP

Chuyến bay chở ông Thaksin rời khỏi Thái Lan diễn ra chỉ vài ngày trước phán quyết của tòa án vào tuần tới, có thể khiến ông vào tù.

Trong một bài đăng trên X, ông Thaksin cho biết đã đến Dubai để kiểm tra sức khỏe và sẽ trở về vào ngày 7-9. Dubai cũng là nơi ông đã dành phần lớn thời gian của 15 năm sống lưu vong tự nguyện để tránh án tù vì tội lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích khi còn là thủ tướng Thái Lan giai đoạn 2001 - 2006.

HUY QUỐC