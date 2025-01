Tháng 12-2024 khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh

Ngày 6-1, số liệu thống kê cho thấy tháng 12-2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,75 triệu lượt, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2024, Việt Nam đã đón gần 17,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm 2023 và đạt gần 97,6% so với năm 2019, trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Điều này cho thấy sự phục hồi ấn tượng của ngành du lịch sau đại dịch.