Nhà ở xã hội: Đủ lượng để về đích, đủ chất để an cư

Mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn 2021–2030 của Chính phủ đang tiến gần đích sớm hơn dự kiến. Khi bài toán nguồn cung được giải quyết, yêu cầu đặt ra không dừng ở số lượng, mà còn là chất lượng sống thực sự cho người lao động.

Trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School tại dự án K-Home New City

Quyết liệt từ chính sách đến thực thi

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng việc hoàn thiện khung pháp lý, tiến độ phát triển NOXH tại nhiều địa phương đang được đẩy nhanh rõ rệt. Theo Bộ xây dựng, năm 2025, cả nước đã đưa vào sử dụng hơn 102.700 căn NOXH, vượt 2,7% so với kế hoạch và là mức cao nhất kể từ khi Đề án được triển khai, mục tiêu 1 triệu căn NOXH có thể hoàn thành sớm 2 năm.

Những con số này cho thấy “độ dày” nguồn cung đã hình thành. Tuy nhiên, khi số lượng tăng nhanh, một câu hỏi lớn được đặt ra: chất lượng NOXH có đáp ứng được kỳ vọng hay không?

Thực tế cho thấy, không phải mọi dự án NOXH đều được đầu tư đồng đều về quy hoạch, thiết kế, tiện ích và vận hành. Nếu chỉ chạy theo tiến độ và con số, nguy cơ hình thành những khu nhà ở đơn điệu, thiếu không gian cộng đồng, thiếu tính kết nối và kém bền vững là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, NOXH chỉ thực sự thành công khi được nhìn nhận như một sản phẩm nhà ở chuẩn mực, được nâng đỡ bằng chính sách xã hội, chứ không phải nhà ở “tiền nào của nấy”. Singapore là hình mẫu cho việc phát triển NOXH trên thế giới. Năm 2024, tỷ lệ sở hữu nhà ở tại quốc đảo này đạt 90,8%, trong đó hơn 80% người dân có nhà nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Những khu NOXH đều được quy hoạch tích hợp công viên, trường học, trung tâm thương mại, y tế, trung tâm thể thao và kết nối giao thông công cộng thuận tiện. NOXH Singapore không chỉ là nơi ở, mà là nền tảng hình thành cộng đồng, ổn định xã hội và phát triển đô thị bền vững.

Một phân khu thấp tầng thuộc dự án K-Home New City – Đô thị NOXH chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam, do Kim Oanh Land phát triển tại thành phố mới Bình Dương.

Từ những kinh nghiệm đó, thị trường Việt Nam cũng đang chứng kiến sự đổi mới rõ nét trong tư duy phát triển NOXH. Nhiều chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản bắt đầu đầu tư nghiêm túc vào kiến trúc, không gian sống, hệ tiện ích, vật liệu bền vững, hướng tới chất lượng tương đương nhà ở thương mại, thậm chí tiệm cận theo tiêu chuẩn quốc tế. Đơn cử trong số đó, Kim Oanh Land là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển NOXH chất lượng cao với chuỗi dự án K-Home theo định hướng chuẩn Singapore.

NOXH phải là tổ ấm an cư chất lượng

Các dự án thuộc chuỗi NOXH K-Home được Kim Oanh Land phát triển tại những vị trí trung tâm đô thị, liền kề khu công nghiệp và khu dân cư hiện hữu – nơi tập trung lực lượng lao động đông đảo – nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận, đồng thời tối ưu chi phí sinh hoạt và vận hành lâu dài cho cư dân.

Điểm khác biệt của K-Home nằm ở định hướng phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, chú trọng tiết kiệm năng lượng, nước và giảm phát thải carbon. Song song đó là hệ tiện ích đa dạng, không gian sống xanh và tiến độ thi công được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng đồng bộ từ quy hoạch đến bàn giao. Chẳng hạn, dự án K-Home New City được phát triển nằm ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương (TPHCM) liền kề nhiều khu công nghiệp lớn, giao thông kết nối thuận tiện và tích hợp hơn 50 tiện ích nội khu đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Hồ bơi tại dự án K-Home New City.

Chia sẻ về chiến lược phát triển NOXH, bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, đại diện Kim Oanh Land – cho biết: để đảm bảo chất lượng chuẩn Singapore cho chuỗi NOXH K-Home, Kim Oanh Land không ngừng tìm kiếm và hợp tác với các đối tác hàng đầu trong từng lĩnh vực, từ tư vấn quy hoạch, thiết kế đến thi công và vận hành. Tiêu biểu là Surbana Jurong, đơn vị đã trực tiếp tham gia quy hoạch và phát triển hơn 1 triệu căn NOXH tại Singapore, đảm nhiệm vai trò tư vấn thiết kế cho các dự án K-Home.

Năng lực triển khai và cam kết chất lượng của Kim Oanh Land đã được kiểm chứng qua dự án đầu tiên K-Home New City. Dự án đã bàn giao phân khu nhà phố thấp tầng đầu tiên, trong khi các phân khu còn lại đang được triển khai đúng tiến độ cam kết. Chất lượng công trình được bảo chứng bởi hệ thống nhà thầu uy tín như Coteccons, Handong, TLT, COSACO, An Phong, An Phước Bình Dương… Những dự án tiếp theo trong chuỗi K-Home cũng sẽ tiếp tục quy tụ các đối tác uy tín trên thị trường.

Căn hộ NOXH tại dự án K-Home New City được bàn giao với hệ nội thất chất lượng cao đến từ các thương hiệu uy tín như An Cường, Hảo Cảnh, Varmora Granito, J.Lilen…

“Từ nay đến năm 2028, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển khoảng 40.000 căn NOXH theo chuẩn Singapore, với mục tiêu kiến tạo chuẩn sống mới cho người lao động. Ngay đầu năm nay, chúng tôi sẽ đưa ra thị trường ít nhất 4 dự án tại Biên Hòa, Nhơn Trạch, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai và TPHCM. Điều đặc biệt là các dự án này không chỉ nằm ở các trung tâm đô thị sầm uất, giao thông thuận tiện mà còn tích hợp đầy đủ tiện ích, khách hàng chỉ cần bỏ ra hơn 200 triệu đồng là có thể sở hữu một căn hộ hoàn thiện nội thất”- Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group, nhấn mạnh.

Bên cạnh Kim Oanh Land, một số chủ đầu tư khác cũng đang nỗ lực tìm hướng đi bền vững cho việc phát triển NOXH. Hành trình chinh phục mục tiêu 1 triệu căn NOXH vì thế không chỉ là câu chuyện về số lượng mà còn là cuộc đua về chất lượng.

Theo các chuyên gia, thành công của Đề án phát triển 1 triệu căn NOXH chỉ thực sự trọn vẹn khi mỗi căn nhà được bàn giao là một không gian sống đúng nghĩa cho người lao động. Bởi trong bối cảnh hiện nay, NOXH cần gắn với mục tiêu phát triển bao trùm của Chính phủ – nơi quyền tiếp cận tổ ấm được đảm bảo cho mọi tầng lớp, không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình an cư, lập nghiệp và phát triển bền vững của đất nước.

