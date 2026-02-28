Vietcombank hỗ trợ 1 tỷ đồng thiết bị y tế, trao 200 suất quà tại Hóc Môn và Củ Chi

Hòa trong không khí những ngày đầu xuân Bính Ngọ và kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2026), ngày 26-2-2026, Đoàn công tác Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức trao tặng an sinh xã hội tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn và Bệnh viện Đa khoa Củ Chi (TPHCM).

Đồng chí Hồng Quang, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (bên phải) trao biển tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn

Tham dự chương trình có đại diện Ban Giám đốc các bệnh viện; lãnh đạo các xã có liên quan trên địa bàn TPHCM, cùng các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế và đại diện các bệnh nhân đang điều trị.

Về phía Vietcombank, tham dự chương trình có đồng chí Hồng Quang, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn; cùng Thường trực Công đoàn Vietcombank và đại diện Ban Giám đốc Vietcombank chi nhánh Bắc Sài Gòn và chi nhánh Thống Nhất.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm xã hội sâu sắc của Vietcombank đối với lĩnh vực y tế, đồng thời là dịp để tri ân đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế đã không ngừng cống hiến bằng tâm huyết và y đức.

Tại mỗi bệnh viện, Vietcombank trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ trang cấp thiết bị y tế, góp phần cải thiện điều kiện khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, Vietcombank trao tặng 50 suất quà tới các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tiêu biểu và 50 suất quà tới các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại mỗi bệnh viện (1 triệu đồng/suất). Tổng cộng 200 suất quà đã được trao tại hai bệnh viện trong dịp này.

Đồng chí Hồng Quang (thứ 5 từ phải sang) đại diện Vietcombank trao tặng quà tới các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế tiêu biểu của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hồng Quang, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank nhấn mạnh: “Những phần quà hôm nay là tình cảm chân thành, là lời chúc sức khỏe, bình an, và là niềm tin gửi gắm tới đội ngũ thầy thuốc, và tới những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, để mùa xuân này thêm ấm áp, để hành trình chữa lành thêm nhiều hy vọng”.

Đồng chí Hồng Quang (thứ 2 từ phải sang) trao biển tượng trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

Đoàn công tác Vietcombank chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Củ Chi

Song song với hoạt động tại các cơ sở y tế, Vietcombank cũng trao tặng 550 thẻ Bảo hiểm y tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã trên địa bàn TPHCM. Đây là hoạt động mang ý nghĩa an sinh lâu dài, góp phần giúp người dân yên tâm hơn khi tiếp cận các dịch vụ y tế, giảm bớt gánh nặng chi phí khi không may ốm đau.

Toàn bộ nguồn kinh phí cho các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện từ Quỹ Xã hội Công đoàn Vietcombank, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay, góp sức của đoàn viên, người lao động Vietcombank trong toàn hệ thống.

Hoạt động lần này tiếp tục nối dài những chương trình an sinh xã hội mà Vietcombank đã và đang triển khai trên địa bàn TPHCM nói riêng và trên cả nước nói chung. Trong nhiều năm qua, ngân hàng xác định y tế và giáo dục là hai lĩnh vực trọng tâm trong công tác vì cộng đồng. Giai đoạn 2020-2025, Vietcombank và cán bộ nhân viên toàn hệ thống đã dành hơn 2.800 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng trên cả nước.

Đối với lĩnh vực y tế, Vietcombank không chỉ tài trợ xây dựng bệnh viện, trạm y tế và trang bị thiết bị khám chữa bệnh, mà còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân nghèo, tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện, tặng suất ăn miễn phí cho người bệnh. Riêng tại TPHCM, năm 2021, Vietcombank đã trao gói an sinh 100 tỷ đồng cho Sở Y tế TPHCM để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và vận hành hệ thống bệnh viện.

Song song với các hoạt động tài trợ trực tiếp, Vietcombank còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, triển khai giải pháp số hóa thanh toán viện phí tại gần 600 bệnh viện trên toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế.

Từ những phần quà thiết thực, những thiết bị y tế được bổ sung kịp thời đến tấm thẻ bảo hiểm trao tận tay người dân, mỗi chương trình đều thể hiện sự gắn bó bền chặt giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Sự đồng hành ấy không chỉ góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc sức khỏe tại địa phương, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong những ngày đầu xuân mới.

TRANG NGUYỄN