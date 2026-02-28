Chủ đầu tư đại lý VinFast tiết lộ công thức bán trên 10.000 xe ô tô điện mỗi năm từ mô hình kinh doanh “siêu độc”

Sau 17 năm kinh doanh ô tô thương hiệu ngoại, ông Đỗ Minh Đạo, Chủ tịch HĐQT Vân Đạo Group, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống VinFast Minh Đạo - quyết định chuyển hướng, đồng hành cùng thương hiệu Việt. Niềm tin tới tận cùng với chất lượng ô tô Việt và các chính sách khó có hãng xe nào trên thế giới làm được đã mang tới cho công ty những thay đổi đáng kinh ngạc.

Quyết định mang tới doanh thu ngàn tỷ đồng

- Là một doanh nhân có rất nhiều năm kinh doanh ô tô của các thương hiệu lâu đời trên thế giới, đến nay, ông là người đứng đầu một trong những hệ thống đại lý quy mô lớn nhất của VinFast. Ông có thể chia sẻ câu chuyện đằng sau sự thay đổi lớn này không?

Hệ thống VinFast Minh Đạo của ông Đỗ Minh Đạo là một trong những hệ thống có quy mô lớn nhất của VinFast tại Việt Nam

Ông Đỗ Minh Đạo: Đúng là trước khi đồng hành cùng VinFast, tôi đã có 17 năm làm đại lý cho nhiều thương hiệu ngoại như Kia, Hino, Hyundai hay Suzuki... Khi VinFast ra đời, nhiều người cũng hỏi tôi tại sao lại mạo hiểm với một thương hiệu mới. Tôi trả lời rằng, tôi ngưỡng mộ và tin vào tầm vóc của một thương hiệu thuộc Tập đoàn Vingroup. Tôi tin rằng một quốc gia muốn giàu mạnh, phải sản xuất được ô tô.

Để khẳng định niềm tin đó, tôi đã làm việc mà một số người cho là liều lĩnh: đó là mạnh dạn đầu tư cho hệ thống showroom ô tô VinFast trên toàn quốc.

- Ở thời điểm mà VinFast còn là một thương hiệu non trẻ trên thị trường, điểm tựa niềm tin lớn nhất của ông lúc bấy giờ nằm ở đâu, thưa ông?

Cơ sở lớn nhất để tôi yên tâm đồng hành cùng VinFast là chất lượng sản phẩm. Thời điểm VinFast mới ra mắt, tôi đã trực tiếp lái thử các dòng xe với một tâm thế cực kỳ khắt khe, có thể nói là kiểm chứng đến tận cùng.

Khi cầm lái Fadil, tôi cảm nhận rõ sự chắc chắn, đầm chắc vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc. Với chiếc Lux SA2.0, tôi chạy ở tốc độ cao, thực hiện những cú ngoặt lái gấp, đánh lái liên tục để kiểm tra hệ thống khung gầm và hệ thống treo. Kết quả là sự ổn định tuyệt đối. Chiếc xe cho cảm giác lái tương đồng với các dòng xe sang của Đức như BMW hay Mercedes-Benz. Sau này, với các dòng xe điện VinFast, trải nghiệm vẫn vẹn nguyên như vậy.

Khi một sản phẩm có nền tảng kỹ thuật tốt như vậy, tôi biết mình đã đặt niềm tin đúng chỗ và sẵn sàng thuyết phục khách hàng bằng chính trải nghiệm của mình.

- Niềm tin đó đã được cụ thể hóa bằng kết quả kinh doanh ra sao, thưa ông?

Hiện nay, doanh thu hợp nhất của toàn tập đoàn đạt xấp xỉ 10.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với trước kia. Trong đó, mảng kinh doanh liên quan đến VinFast chiếm tới 65% tỷ trọng, doanh số đạt trên 12.000 xe mỗi năm.

- Trong quá trình đồng hành cùng VinFast, ông đã định hình mô hình kinh doanh của hệ thống đại lý theo hướng nào để tận dụng tối đa tiềm năng của thị trường xe điện?

Tại hệ thống VinFast Minh Đạo, chúng tôi không vận hành theo kiểu bán lẻ truyền thống đơn thuần, mà xây dựng một hệ sinh thái đa kênh bài bản, tạo ra nhiều nguồn thu bổ trợ lẫn nhau, song song với việc ứng dụng công nghệ và các phương thức bán hàng online một cách triệt để.

Về cơ cấu, nguồn thu thứ nhất là mảng kinh doanh ô tô VinFast mới và cũ. Thứ hai là mảng xe máy điện đang tăng trưởng bùng nổ. Thứ ba, và cũng là mảng quan trọng nhất, chính là hệ thống xưởng dịch vụ và hạ tầng trạm sạc. Doanh thu từ dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cũng đang trở thành một nguồn thu ổn định, bền vững. Mảng này giúp chúng tôi duy trì dòng tiền và nuôi dưỡng đội ngũ nhân sự tay nghề cao. Đây chính là mô hình kinh doanh hiện đại mà chúng tôi theo đuổi.

“Xe điện là xu thế bắt buộc và không thể đảo ngược”

- Nhiều đại lý mở ra chỉ để kinh doanh xe, thu lợi nhuận từ việc bán xe nhưng ông lại nhấn mạnh sự quan trọng của hệ thống xưởng dịch vụ và hạ tầng trạm sạc. Nguyên nhân vì đâu, thưa ông?

Tôi quan niệm dịch vụ hậu mãi là xương sống của đại lý. Khi khách hàng thấy hệ thống xưởng dịch vụ chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ kỹ thuật có tâm thì sẽ yên tâm tuyệt đối.

Bên cạnh đó, hạ tầng trạm sạc chính là “mỏ neo” tâm lý mang đến sự tiện lợi cho khách hàng lần đầu sử dụng xe điện. Chúng tôi đã đầu tư mạnh mẽ vào các trạm sạc tại các vị trí chiến lược và thực hiện mô hình nhượng quyền trạm sạc cho các đối tác để cùng khai thác. Việc này không chỉ tạo ra doanh thu mà còn giúp khách hàng thấy rằng ở đâu có VinFast, ở đó có sự an tâm.

Theo tôi, sự tiện lợi về trạm sạc kết hợp với dịch vụ hậu mãi tận tâm chính là chìa khóa để xe điện chiếm ưu thế trên thị trường.

- Thực tế, đâu là những khác biệt trong cách VinFast xây dựng trải nghiệm sau bán hàng so với các hãng xe khác trên thị trường?

Tôi cho rằng khó có hãng xe nào trên thế giới làm được mảng hậu mãi như VinFast. Chính sách bảo hành 10 năm hay cứu hộ miễn phí 24/7 là những cam kết cực kỳ mạnh mẽ về chất lượng.

Hay mới đây nhất, chính sách miễn phí sạc pin là một “món quà khổng lồ” mang tính nhân văn sâu sắc. Với một người sử dụng ô tô thông thường, việc tiết kiệm được vài triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi tháng là con số cực kỳ ý nghĩa. Chính sách đã giúp người dân dễ dàng tiếp cận với xe điện hơn và nhận ra rằng, xe điện không chỉ bảo vệ môi trường mà còn là bài toán kinh tế thông minh nhất.

- Với bề dày kinh nghiệm hàng thập kỷ kinh doanh ô tô, từ xe xăng sang xe điện, ông nhận định thế nào về tiềm năng và tương lai của xe xanh?

Xe điện là xu thế bắt buộc và không thể đảo ngược. Tại Việt Nam, với tốc độ phủ trạm sạc thần tốc như hiện nay, xe điện đang chiếm ưu thế rõ ràng và sẽ ngày càng lấn lướt xe xăng. Người dùng bây giờ rất thông minh. Họ hoàn toàn nhìn thấy được sự an toàn, công nghệ hiện đại, các tính năng thông minh và đặc biệt là chi phí vận hành cực thấp của xe điện.

- Trong bối cảnh này, VinFast Minh Đạo có lộ trình và mục tiêu như thế nào trong giai đoạn tới?

Năm 2026, mục tiêu của chúng tôi là phải đạt doanh thu gấp đôi. Đây là một thách thức nhưng cũng là động lực to lớn cho VinFast Minh Đạo.

Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch phủ sóng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cụ thể, trong năm nay, chúng tôi sẽ mở rộng hàng loạt cơ sở trên toàn quốc và đặc biệt là đẩy mạnh hiện diện trên không gian mạng. Chúng tôi đang chuẩn bị nguồn lực tài chính và nhân sự dồi dào để sẵn sàng cho sự bùng nổ này.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

