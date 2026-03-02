Ba thập kỷ kiến tạo niềm tin trong ngành yến tiệc – hội nghị

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Đông Phương Group (1996 – 2026), đơn vị sở hữu hệ thống trung tâm yến tiệc – hội nghị gồm The Adora, Le Dong Phuong và nhà hàng Shang Garden (TPHCM). Trải qua ba thập kỷ, doanh nghiệp (DN) xác lập vị thế bằng một triết lý phát triển nhất quán: lấy chữ tín và giá trị dài lâu làm nền tảng.

Ngành của những khoảnh khắc trọng đại

Trong bối cảnh thị trường hội nghị – tiệc cưới năm 2026 khởi động sớm hơn thường lệ, sự cạnh tranh không còn dừng ở mức giá mà chuyển dịch sang chất lượng trải nghiệm và mức độ cá nhân hóa dịch vụ. Đây cũng là xu hướng phản ánh rõ sự trưởng thành của khách hàng, khi ngày càng chú trọng yếu tố cảm xúc và sự an tâm trong những sự kiện quan trọng.

Đại diện DN cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, đơn vị đã xác định ngành hội nghị - yến tiệc không đơn thuần là cung cấp sảnh tiệc hay thực đơn. Đó là ngành của những khoảnh khắc trọng đại – nơi một gia đình bắt đầu bằng lễ cưới, nơi một DN công bố tầm nhìn chiến lược, hay nơi các mối quan hệ được hình thành và ghi dấu.

Chính cách nhìn nhận này đã định hình triết lý vận hành xuyên suốt của The Adora trong suốt 30 năm qua: xây dựng niềm tin bằng chất lượng ổn định, quy trình chuyên nghiệp và cam kết dài hạn.

Giá trị bền vững được tích lũy theo thời gian

Nhiều khách hàng từng tổ chức tiệc cưới tại hệ thống từ những năm đầu hoạt động nay tiếp tục lựa chọn địa điểm cho thế hệ tiếp theo. Không ít DN cũng đồng hành qua nhiều giai đoạn phát triển, từ các hội nghị nội bộ đến những sự kiện công bố chiến lược quy mô lớn.

Trong ngành dịch vụ mến khách, sự quay trở lại của khách hàng là thước đo rõ ràng nhất cho chất lượng thương hiệu. Niềm tin luôn được xây dựng bằng trải nghiệm thực tế được duy trì ổn định qua thời gian.

Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chuẩn vận hành, DN cũng từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc khách hàng nhằm tối ưu hóa quy trình và tăng chất lượng trải nghiệm cho khách hàng.

Tri ân 30 năm bằng những ưu đãi đặc biệt

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, The Adora triển khai loạt chương trình tri ân khách hàng trong năm 2026. Cụ thể, các cặp đôi ký hợp đồng sớm trong năm 2026 sẽ nhận được gói trang trí nâng cấp theo xu hướng mới, giúp không gian tiệc cưới mang tính cá nhân hóa cao hơn. Song song đó là quà tặng voucher ưu đãi đầu xuân để khách hàng chủ động sử dụng cho các hạng mục như thực đơn, thức uống hoặc dịch vụ khách trong tiệc.

Theo đại diện DN, việc thiết kế chương trình ưu đãi voucher theo hướng để khách hàng linh động trong việc lựa chọn sử dụng các dịch vụ phản ánh sự phù hợp trong bối cảnh tiêu dưỡng hiện nay. Khách hàng luôn mong muốn trải nghiệm trọn vẹn và phù hợp với phong cách riêng. Ưu đãi vì thế cần mang lại giá trị sử dụng đúng với nhu cầu của khách.

Hướng đến chặng đường mới

30 năm là một dấu mốc quan trọng, nhưng theo đại diện Đông Phương Group, đây không phải điểm dừng mà là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường ngày càng chuyên nghiệp hóa, DN đặt mục tiêu tiếp tục nâng chuẩn dịch vụ, kết hợp hài hòa giữa yếu tố cảm xúc và tiện ích công nghệ.

Khi ngành yến tiệc – hội nghị không chỉ là nơi tổ chức sự kiện mà còn là không gian lưu giữ những ký ức và cột mốc quan trọng, sự bền vững của thương hiệu sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ trọn niềm tin khách hàng. Đó vẫn là giá trị cốt lõi mà Đông Phương Group theo đuổi.

Khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết về hệ thống 9 trung tâm và các chương trình ưu đãi kỷ niệm 30 năm của The Adora thông qua ứng dụng The Adora trên nền tảng iOS và Android để cập nhật thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

AN NHI