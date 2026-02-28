VinBus chuyển đổi 169 xe buýt của 9 tuyến sang xe điện

VinBus công bố chính thức chuyển đổi toàn bộ 169 xe buýt thuộc 9 tuyến gồm 32, 38, 45, 53, 64, 93, 127, 140, 148 tại TPHCM sang xe buýt điện VinFast, góp phần nâng cao tiêu chuẩn vận hành, chất lượng dịch vụ và đóng góp mạnh mẽ cho công cuộc chuyển đổi xanh giao thông công cộng của thành phố.

9 tuyến buýt sẽ được chuyển đổi xanh hoàn toàn kể từ ngày 1-3-2026 bao gồm: tuyến 32 (Bến xe Miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga), tuyến 38 (Khu dân cư Tân Quy - Bến Thành - Đầm Sen), tuyến 45 (Đại học Kinh tế - Bến Thành - Bến xe Miền Đông), tuyến 53 (Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia), tuyến 64 (Bến xe Miền Đông - Đầm Sen), tuyến 93 (Bến Thành - Bến xe Miền Đông mới), tuyến 127 (An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán), tuyến 140 (Bến xe buýt Sài Gòn - Phạm Thế Hiển - Khu dân cư Phú Lợi), tuyến 148 (Bến xe Miền Tây - Gò Vấp).

169 xe buýt điện được sử dụng là loại EB 6 và EB 8 do VinFast sản xuất, phù hợp với nhu cầu thực tế và đặc thù giao thông đô thị tại TPHCM. Cả hai dòng xe đều vận hành thuần điện, không phát thải, không tiếng ồn và giảm rung lắc, góp phần cải thiện môi trường và trải nghiệm di chuyển của người dân.

Thiết kế gọn gàng giúp xe di chuyển linh hoạt qua các trục trung tâm như Bến Thành, đường Lê Hồng Phong, đồng thời phù hợp với các khu dân cư đông đúc như Tân Quy, Phú Lợi và các tuyến vùng ven như An Thới Đông, Ngã ba Bà Xán. Điều này đặc biệt hiệu quả tại các đầu mối giao thông lớn như Bến xe Miền Tây, Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Đông mới. Sàn xe được thiết kế thấp, tích hợp dốc hỗ trợ xe lăn, tạo thuận lợi cho người cao tuổi và người khuyết tật khi lên xuống xe. Trên xe được trang bị đồng bộ các tiện ích tiên tiến như hệ thống camera an ninh, bảng thông tin hành trình điện tử, Wi-Fi, cổng sạc USB...

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, VinBus cũng ghi nhận mức độ hài lòng tích cực từ phía hành khách. VinBus hiện là đơn vị duy nhất đạt mức 5 sao về chất lượng dịch vụ, cho thấy những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì chất lượng vận hành ổn định và nâng chuẩn trải nghiệm hành khách.

Thông qua ứng dụng thông minh Xanh SM, người dùng không chỉ dễ dàng tra cứu lộ trình và theo dõi hành trình của các tuyến buýt điện, mà còn có thể chủ động thiết lập kế hoạch di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối bằng việc kết hợp xe buýt điện với các loại hình phương tiện thuần điện khác trong hệ sinh thái Xanh SM để tạo nên những chuyến đi không phát thải.

Ông Nguyễn Công Nhật, Tổng Giám đốc VinBus cho biết: “Việc chuyển đổi hoàn toàn 9 tuyến buýt sang xe điện giúp mang đến cho người dân TPHCM thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện, an toàn và êm ái, đồng thời góp phần đẩy nhanh quá trình xanh hóa hệ thống giao thông công cộng của thành phố. Chúng tôi tin tưởng rằng chuyển đổi xanh sang xe buýt điện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ của hệ thống giao thông công cộng, góp phần giải quyết nhiều bài toán về an sinh - môi trường - xã hội cho thành phố”.