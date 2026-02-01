Giữa dòng người du xuân tại Lễ hội Tết Việt – Bính Ngọ 2026 ở phường Hải Châu (TP Đà Nẵng), không gian “Chợ quê trên phố” mang theo hương nắng núi rừng xã Hùng Sơn xuống giữa lòng đô thị.

Từ những sản vật mộc mạc đến câu chuyện mưu sinh của bà con vùng cao, phiên chợ nhỏ đã mở ra một nhịp cầu kết nối bền chặt giữa miền biên viễn và phố thị Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH - THANH ÁI