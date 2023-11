Thảo luận về các báo cáo tư pháp, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc mong muốn, thời gian tới Bộ Công an tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến Công an TPHCM. Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo TPHCM sẽ luôn dành sự quan tâm lớn, tập trung nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an TPHCM thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.