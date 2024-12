The Continental: Đẳng cấp từ 6 giá trị độc bản

“Trái tim” đô thị Inter-City Hub

The Continental tọa lạc ở vị trí chiến lược vô cùng đắc địa khi chỉ cách sân bay Nội Bài 15 phút và trung tâm Hồ Gươm 10 phút di chuyển. Vị trí này không chỉ tạo ra sự thuận tiện hoàn hảo trong kết nối nội - ngoại thành mà còn đưa dự án trở thành tâm điểm của đô thị Inter-City Hub, như Odaiba tại Nhật Bản hay Jurong Gateway tại Singapore. Điểm chung của các Inter-City Hub đều nằm trên trục kết nối giữa trung tâm và sân bay, trở thành động lực tăng trưởng của toàn khu vực.

Vị trí vàng của đại đô thị Global Gate

The Continental chiếm trọn vị trí tại "cửa ngõ" đẹp nhất trong đại đô thị Global Gate, nơi được coi là trung tâm sôi động nhất của khu vực Đông Bắc Hà Nội. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích đa dạng từ nội đô đến ngoại đô như công viên Xứ sở Thần tiên hay hệ thống trường học quốc tế, trường liên cấp, bệnh viện 5 sao…

Và chỉ cần vài bước chân, cư dân đã có thể trải nghiệm nhịp sống toàn cầu tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế The Grand Expo, hoặc tận hưởng dịch vụ sang trọng tại tổ hợp văn phòng và khách sạn 5 sao ngay bên cạnh.

Tiện ích đa tầng trải nghiệm

Là phiên bản nâng cấp hoàn thiện nhất của thương hiệu Imperia, The Continental định nghĩa lại tiêu chuẩn sống đẳng cấp với hệ thống tiện ích đa tầng: từ không gian nội thất sang trọng, các tiện ích ngoài trời cho đến chuỗi tiện ích đô thị đỉnh cao.

Trên nền tảng mật độ xây dựng chỉ 28,5%, dự án mang đến một không gian sống rộng rãi, hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Tại đây, cư dân có thể cùng nhau làm việc trong không gian co-working, chăm sóc sức khỏe tại phòng gym hiện đại, thư giãn tại các khu vực giải trí hoặc tổ chức những buổi gặp gỡ ấm áp ngay trong cộng đồng cư dân thân thiện.

Kiến trúc mang tính biểu tượng

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trường tồn của thành Cổ Loa - biểu tượng lịch sử hàng ngàn năm, The Continental là sự chắt lọc tinh hoa giữa yếu tố văn hóa bản địa và tiêu chuẩn duy mỹ hiện đại. Dưới bàn tay của các kiến trúc sư danh tiếng, bộ đôi tòa tháp The Continental trở thành biểu tượng mới trong phong cách sống thời thượng, là nhân chứng cho sự chuyển mình của “thành phố mới” Đông Bắc Hà Nội.

Dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp

Được định vị là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, The Continental tích hợp công nghệ “smart living” vào vận hành, mang lại trải nghiệm sống hiện đại và tiện nghi. Từ sảnh tiếp đón sang trọng, thang máy tốc độ cao, hệ thống phân zone thông minh cho đến truy cập không cần chìa khóa, mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mẩn để mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn và thoải mái cho các cư dân. Không dừng lại ý niệm về một nơi để ở, The Continental còn là nơi để tái tạo sức khỏe, khởi nguồn cho năng lượng sống tích cực và sự sáng tạo.

"Chắt lọc" trong layout căn hộ và tiêu chuẩn bàn giao

Không gian sống tại The Continental được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, đảm bảo vừa đáp ứng tính thẩm mỹ vừa tối ưu hóa công năng. Các căn hộ tuân thủ tiêu chuẩn Global-Residences với sự hiện diện của những thương hiệu trang thiết bị hàng đầu thế giới. Từng chi tiết trong căn hộ được tối ưu hóa để vừa mang đến sự sang trọng, đẳng cấp trong thẩm mỹ, vừa linh hoạt trong sử dụng, đồng thời đảm bảo tính “cá nhân hóa” trong thiết kế không gian sống.

Sở hữu trọn bộ 6 giá trị độc bản, The Continental kiến tạo một chuẩn sống hoàn toàn mới, nơi giao thoa giữa di sản văn hóa và phong cách sống toàn cầu. Đây không chỉ là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân ưu tú mà còn là tâm điểm kết nối, thúc đẩy sự phát triển của khu vực Đông Bắc Hà Nội. Mang đến những giá trị sống khác biệt, The Continental là minh chứng rõ nét cho sự đầu tư nghiêm túc và tầm nhìn chiến lược của đơn vị phát triển MIK Group.