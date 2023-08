The New Mentor 2023 nhận về phản hồi tích cực từ khán giả

The New Mentor mùa đầu tiên đã chính thức lên sóng vào tối 11-8. Qua những phần tranh tài và thể hiện của các người mẫu dày dặn kinh nghiệm, 4 mentors (huấn luyện viên) đã chọn được 24 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đường đua chinh phục ngôi vị quán quân.

The New Mentor - Người mẫu toàn năng sẽ mang đến những thử thách giúp các người mẫu khai phá và thể hiện được khả năng bên trong của mình qua từng tập. Mỗi tập sẽ là những thử thách về catwalk, photoshoot, diễn xuất, quay TVC... để giúp họ trưởng thành và học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm.

Sau khi lên sóng, The New Mentor nhận về đánh giá tích cực của khán giả, một số khán giả cho biết họ cảm nhận được giá trị truyền cảm hứng về cách xây dựng bản thân trở thành một phiên bản độc lập, tự tin và cách xử lý thông minh trong mọi hoàn cảnh.

Ở tập 1, Lukkade Metinee là vị Super Judge xuất hiện đầu tiên bên cạnh Host Dược sĩ Tiến cùng 4 Super Mentors là siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Lan Khuê và Hoa hậu Hương Giang.

Tập 1 sẽ chia thành 2 vòng, vòng Casting và vòng Pick Team. Ở vòng Casting, các thí sinh được chia thành các cặp đấu sẽ "đối đầu" với nhau tạo nên một thế trận "khốc liệt" giữa dàn người mẫu dày dặn kinh nghiệm. Với sự kiểm soát về thời gian, các thí sinh sẽ phải thể hiện khả năng quan sát, ứng biến để hoàn thành thử thách đầu tiên của chương trình.

Mùa đầu tiên thu hút dàn thí sinh chất lượng là những người mẫu đã có kinh nghiệm, kỹ năng trên các sàn runway như Mai Ngô, Vũ Thúy Quỳnh, Karen Nguyễn, Trà My, Thùy Trang, Cao Ngân, Như Vân, Lê Thu Trang, Chúng Huyền Thanh… Mỗi thí sinh thể hiện một cá tính, một màu sắc khác nhau cùng khả năng diễn đạt, tư duy và phong cách rất riêng. Tất cả đều mang đến một nguồn năng lượng và một tinh thần quyết chiến trong hành trình tại The New Mentor.

Sau khi kết thúc tập 1, đội hình hoàn chỉnh của các Super Mentors gồm:

Tập 2 The New Mentor sẽ lên sóng vào thứ sáu ngày 18-8, lúc 20 giờ trên kênh Youtube Hương Giang Entertainment và 20 giờ 30 trên VTVcab.